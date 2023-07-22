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Российские военные отбили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.07.2023
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14:08 22.07.2023 (обновлено: 14:11 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/spetsoperatsiya-1885676180.html
Российские военные отбили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военные отбили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.07.2023
Российские военные отбили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Группировка войск ВС РФ "Восток" отбила три атаки ВСУ на южнодонецком направлении, уничтожила до 190 украинских военнослужащих и 13 единиц техники на... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T14:08
2023-07-22T14:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
запорожье
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" отбила три атаки ВСУ на южнодонецком направлении, уничтожила до 190 украинских военнослужащих и 13 единиц техники на южнодонецком и запорожском направлениях, а также пресекла деятельность двух групп диверсантов, сообщило в субботу Минобороны России в телеграм-канале ведомства. "На южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" в течение суток отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Урожайное и Приютное Донецкой народной республики. Кроме того, поражены скопления живой силы и техники 23-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Приютное Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве. В свою очередь, на запорожском направлении активными действиями подразделений группировки и огнем артиллерии пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районах Луговского и Марфополя. В районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Новопокровки на Запорожье поражены скопления живой силы и техники 33-й, 47-й и 65-й механизированных бригад ВСУ. "Потери противника на данных направлениях составили до 190 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", артиллерийская система М777 производства США и гаубица "FH-70" производства Великобритании", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, запорожье, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские военные отбили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: на Южнодонецком направлении отбиты три атаки и уничтожены 190 военных ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО
РСЗО БМ-21 Град выполняет боевое задание в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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РСЗО БМ-21 "Град" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" отбила три атаки ВСУ на южнодонецком направлении, уничтожила до 190 украинских военнослужащих и 13 единиц техники на южнодонецком и запорожском направлениях, а также пресекла деятельность двух групп диверсантов, сообщило в субботу Минобороны России в телеграм-канале ведомства.
«
"На южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" в течение суток отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Урожайное и Приютное Донецкой народной республики. Кроме того, поражены скопления живой силы и техники 23-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Приютное Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.
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В свою очередь, на запорожском направлении активными действиями подразделений группировки и огнем артиллерии пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районах Луговского и Марфополя. В районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Новопокровки на Запорожье поражены скопления живой силы и техники 33-й, 47-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.
«
"Потери противника на данных направлениях составили до 190 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", артиллерийская система М777 производства США и гаубица "FH-70" производства Великобритании", - уточнили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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