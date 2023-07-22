https://ria.ru/20230722/spetsoperatsiya-1885676180.html

Российские военные отбили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные отбили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.07.2023

Российские военные отбили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Группировка войск ВС РФ "Восток" отбила три атаки ВСУ на южнодонецком направлении, уничтожила до 190 украинских военнослужащих и 13 единиц техники на... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T14:08

2023-07-22T14:08

2023-07-22T14:11

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" отбила три атаки ВСУ на южнодонецком направлении, уничтожила до 190 украинских военнослужащих и 13 единиц техники на южнодонецком и запорожском направлениях, а также пресекла деятельность двух групп диверсантов, сообщило в субботу Минобороны России в телеграм-канале ведомства. "На южнодонецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" в течение суток отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Урожайное и Приютное Донецкой народной республики. Кроме того, поражены скопления живой силы и техники 23-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Приютное Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве. В свою очередь, на запорожском направлении активными действиями подразделений группировки и огнем артиллерии пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районах Луговского и Марфополя. В районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Новопокровки на Запорожье поражены скопления живой силы и техники 33-й, 47-й и 65-й механизированных бригад ВСУ. "Потери противника на данных направлениях составили до 190 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", артиллерийская система М777 производства США и гаубица "FH-70" производства Великобритании", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, донецкая народная республика, запорожье, вооруженные силы украины, украина