https://ria.ru/20230722/snaryady-1885738643.html

На Украине заявили о планах производить снаряды натовского калибра

На Украине заявили о планах производить снаряды натовского калибра - РИА Новости, 22.07.2023

На Украине заявили о планах производить снаряды натовского калибра

Депутат украинского парламента, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил,... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T21:11

2023-07-22T21:11

2023-07-22T21:11

украина

алексей резников

сергей лавров

дмитрий песков

нато

верховная рада украины

укроборонпром

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат украинского парламента, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что сейчас идет работа по вопросу об организации производства на Украине снарядов натовского калибра 155 миллиметров. "Снарядная программа запустилась ещё в прошлом году, и каждый год у нас есть рост по количеству производства и мин, работаем над тем, чтобы производить 155-й снаряд на Украине. Очень заметное увеличение по производству на Украине. Производит не только Украина, но и частные подрядчики. Снаряд, который на Украине производится, стоит втрое дешевле, чем мы закупаем в других странах", - сказал Чернев в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина имеет средства и готова изготавливать ракеты дальностью поражения более тысячи километров. Ранее украинский концерн "Укроборонпром" сообщал о запуске производства мин калибром 82 миллиметра, 152-миллиметровых и 120-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также о планах производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью странами НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230722/pvo-1885732804.html

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Наталья Макарова

украина, алексей резников, сергей лавров, дмитрий песков, нато, верховная рада украины, укроборонпром