Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о планах производить снаряды натовского калибра - РИА Новости, 22.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/snaryady-1885738643.html
На Украине заявили о планах производить снаряды натовского калибра
На Украине заявили о планах производить снаряды натовского калибра - РИА Новости, 22.07.2023
На Украине заявили о планах производить снаряды натовского калибра
Депутат украинского парламента, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил,... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T21:11
2023-07-22T21:11
украина
алексей резников
сергей лавров
дмитрий песков
нато
верховная рада украины
укроборонпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321438_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9cda85873d19e2c7adc97421da3ca0f2.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат украинского парламента, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что сейчас идет работа по вопросу об организации производства на Украине снарядов натовского калибра 155 миллиметров. "Снарядная программа запустилась ещё в прошлом году, и каждый год у нас есть рост по количеству производства и мин, работаем над тем, чтобы производить 155-й снаряд на Украине. Очень заметное увеличение по производству на Украине. Производит не только Украина, но и частные подрядчики. Снаряд, который на Украине производится, стоит втрое дешевле, чем мы закупаем в других странах", - сказал Чернев в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина имеет средства и готова изготавливать ракеты дальностью поражения более тысячи километров. Ранее украинский концерн "Укроборонпром" сообщал о запуске производства мин калибром 82 миллиметра, 152-миллиметровых и 120-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также о планах производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью странами НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230722/pvo-1885732804.html
https://ria.ru/20230722/vooruzhenie-1885699265.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321438_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5dc91cce93f1fb7e50d402d2645988b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, алексей резников, сергей лавров, дмитрий песков, нато, верховная рада украины, укроборонпром
Украина, Алексей Резников, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Верховная Рада Украины, Укроборонпром
На Украине заявили о планах производить снаряды натовского калибра

Депутат Рады Чернев: Киев намерен производить снаряды натовского калибра 155 миллиметров

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат украинского парламента, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что сейчас идет работа по вопросу об организации производства на Украине снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
«
"Снарядная программа запустилась ещё в прошлом году, и каждый год у нас есть рост по количеству производства и мин, работаем над тем, чтобы производить 155-й снаряд на Украине. Очень заметное увеличение по производству на Украине. Производит не только Украина, но и частные подрядчики. Снаряд, который на Украине производится, стоит втрое дешевле, чем мы закупаем в других странах", - сказал Чернев в эфире всеукраинского телемарафона.
ПВО Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
На Украине заявили о разработке собственных систем ПВО
Вчера, 20:39
Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина имеет средства и готова изготавливать ракеты дальностью поражения более тысячи километров.
Ранее украинский концерн "Укроборонпром" сообщал о запуске производства мин калибром 82 миллиметра, 152-миллиметровых и 120-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также о планах производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью странами НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Зеленский заявил, что вопросы вооружения Украины еще не решены
Вчера, 16:37
 
УкраинаАлексей РезниковСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОВерховная Рада УкраиныУкроборонпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала