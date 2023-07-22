https://ria.ru/20230722/simonyan-1885682906.html

Симоньян прокомментировала удар ВСУ по группе журналистов РИА Новости

Симоньян прокомментировала удар ВСУ по группе журналистов РИА Новости - РИА Новости, 22.07.2023

Симоньян прокомментировала удар ВСУ по группе журналистов РИА Новости

Главный редактор медиагруппы и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T15:00

2023-07-22T15:00

2023-07-22T17:06

специальная военная операция на украине

медиа - общество

маргарита симоньян

россия

риа новости

обстрел группы журналистов в зоне сво

ростислав журавлев

умер военкор ростислав журавлев

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева."Погиб военкор наш, Ростислав Журавлев. Другие ребята ранены. Кассетные боеприпасы. Мы всех помним и все запомним", — написала она в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне спецоперации, погиб после обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области. По данным Минобороны, украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по группе журналистов. Ранения различной степени тяжести получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, а также сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Всех пострадавших оперативно переместили в полевые медучреждения.Обстрел произошел около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Как рассказали в Минобороны, журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы о применении ВСУ кассетных боеприпасов для нанесения ударов по населенным пунктам в Запорожской области.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885681756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, маргарита симоньян, россия, риа новости, обстрел группы журналистов в зоне сво, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев