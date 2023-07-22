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Симоньян прокомментировала удар ВСУ по группе журналистов РИА Новости - РИА Новости, 22.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:00 22.07.2023 (обновлено: 17:06 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/simonyan-1885682906.html
Симоньян прокомментировала удар ВСУ по группе журналистов РИА Новости
Симоньян прокомментировала удар ВСУ по группе журналистов РИА Новости - РИА Новости, 22.07.2023
Симоньян прокомментировала удар ВСУ по группе журналистов РИА Новости
Главный редактор медиагруппы и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T15:00
2023-07-22T17:06
специальная военная операция на украине
медиа - общество
маргарита симоньян
россия
риа новости
обстрел группы журналистов в зоне сво
ростислав журавлев
умер военкор ростислав журавлев
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева."Погиб военкор наш, Ростислав Журавлев. Другие ребята ранены. Кассетные боеприпасы. Мы всех помним и все запомним", — написала она в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне спецоперации, погиб после обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области. По данным Минобороны, украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по группе журналистов. Ранения различной степени тяжести получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, а также сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Всех пострадавших оперативно переместили в полевые медучреждения.Обстрел произошел около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Как рассказали в Минобороны, журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы о применении ВСУ кассетных боеприпасов для нанесения ударов по населенным пунктам в Запорожской области.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885681756.html
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медиа - общество, маргарита симоньян, россия, риа новости, обстрел группы журналистов в зоне сво, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев
Специальная военная операция на Украине, Медиа - Общество, Маргарита Симоньян, Россия, РИА Новости, Обстрел группы журналистов в зоне СВО, Ростислав Журавлев, Умер военкор Ростислав Журавлев
Симоньян прокомментировала удар ВСУ по группе журналистов РИА Новости

Симоньян пообещала, что в России будут помнить об ударе ВСУ по журналистам РИА Новости

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева.
«
"Погиб военкор наш, Ростислав Журавлев. Другие ребята ранены. Кассетные боеприпасы. Мы всех помним и все запомним", — написала она в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне спецоперации, погиб после обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области. По данным Минобороны, украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по группе журналистов. Ранения различной степени тяжести получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, а также сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Всех пострадавших оперативно переместили в полевые медучреждения.
Обстрел произошел около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Как рассказали в Минобороны, журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы о применении ВСУ кассетных боеприпасов для нанесения ударов по населенным пунктам в Запорожской области.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
В Минобороны раскрыли подробности гибели военкора Журавлева в зоне СВО
Вчера, 14:54
 
Специальная военная операция на УкраинеМедиа - ОбществоМаргарита СимоньянРоссияРИА НовостиОбстрел группы журналистов в зоне СВОРостислав ЖуравлевУмер военкор Ростислав Журавлев
 
 
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