https://ria.ru/20230722/simonyan-1885682906.html
Симоньян прокомментировала удар ВСУ по группе журналистов РИА Новости
Симоньян прокомментировала удар ВСУ по группе журналистов РИА Новости - РИА Новости, 22.07.2023
Симоньян прокомментировала удар ВСУ по группе журналистов РИА Новости
Главный редактор медиагруппы и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T15:00
2023-07-22T15:00
2023-07-22T17:06
специальная военная операция на украине
медиа - общество
маргарита симоньян
россия
риа новости
обстрел группы журналистов в зоне сво
ростислав журавлев
умер военкор ростислав журавлев
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на гибель военкора РИА Новости Ростислава Журавлева."Погиб военкор наш, Ростислав Журавлев. Другие ребята ранены. Кассетные боеприпасы. Мы всех помним и все запомним", — написала она в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне спецоперации, погиб после обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области. По данным Минобороны, украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по группе журналистов. Ранения различной степени тяжести получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, а также сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Всех пострадавших оперативно переместили в полевые медучреждения.Обстрел произошел около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Как рассказали в Минобороны, журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы о применении ВСУ кассетных боеприпасов для нанесения ударов по населенным пунктам в Запорожской области.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885681756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Симоньян прокомментировала удар ВСУ по группе журналистов РИА Новости
Симоньян пообещала, что в России будут помнить об ударе ВСУ по журналистам РИА Новости