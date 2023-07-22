https://ria.ru/20230722/shok-1885659495.html

"Будет ответ". Немцев шокировали слова Зеленского про Крымский мост

"Будет ответ". Немцев шокировали слова Зеленского про Крымский мост - РИА Новости, 22.07.2023

"Будет ответ". Немцев шокировали слова Зеленского про Крымский мост

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского про планы ВСУ уничтожить Крымский мост. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T11:48

2023-07-22T11:48

2023-07-22T12:32

в мире

украина

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского про планы ВСУ уничтожить Крымский мост."Это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", — заявил политик в ходе Аспеновского форума по безопасности.Пользователи портала предупредили украинского лидера, что в случае уничтожения моста Украину будет ждать ответная реакция России."Слова Зеленского уж совсем не звучат как демократические, поддерживающие международные права и права человека!" — написал Ulrich R."Если важный для России Крымский мост будет уничтожен, то Украине придется как-то пережить ожидаемый ответ Москвы. Я считаю заявление Зеленского неразумным", — указал Rainer S."Зеленский может стать "вторым австрийцем", — сыронизировал Horsti K."А Зеленский тоже считает говорящих по-русски украинцев "законными военными целями"?" — поинтересовался Konrad P.В ночь на 17 июля Украина атаковала мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. На автомобильной части моста разрушен пролет в сторону Керчи. Восстановить двустороннее движение на этом участке планируется в сентябре.

https://ria.ru/20230722/isterika-1885648111.html

https://ria.ru/20230722/manevr-1885644375.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины