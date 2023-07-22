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ЕС не смог протолкнуть "фашиста" Зеленского на саммит СЕЛАК, заявил Ортега - РИА Новости, 22.07.2023
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03:56 22.07.2023 (обновлено: 09:16 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/selak-1885632538.html
ЕС не смог протолкнуть "фашиста" Зеленского на саммит СЕЛАК, заявил Ортега
ЕС не смог протолкнуть "фашиста" Зеленского на саммит СЕЛАК, заявил Ортега - РИА Новости, 22.07.2023
ЕС не смог протолкнуть "фашиста" Зеленского на саммит СЕЛАК, заявил Ортега
Большинство стран Латинской Америки не поддались давлению Евросоюза, который добивался участия в совместном саммите "фашиста" Владимира Зеленского, заявил... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T03:56
2023-07-22T09:16
украина
никарагуа
россия
даниэль ортега
владимир зеленский
луис инасиу лула да силва
селак
евросоюз
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МЕХИКО, 22 июл — РИА Новости. Большинство стран Латинской Америки не поддались давлению Евросоюза, который добивался участия в совместном саммите "фашиста" Владимира Зеленского, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега во время церемонии по случаю годовщины Сандинистской революции, которую транслировал Canal 4.&quot;Первый пункт, который обсуждался на этой встрече европейского сообщества с СЕЛАК, — европейцы хотели пригласить к участию фашиста, нацистского президента Украины. Европейцы сильно надавили, но большинство стран не приняли этого, они не смогли посадить туда фашистского президента Украины&quot;, — сказал он.По словам президента, европейцы также настаивали, чтобы внести в итоговую декларацию саммита пункты с обвинениями в адрес России. "Логически мы не могли принять это, не имело смысла в повестку дня между Европейским союзом и СЕЛАК включать эти вопросы", — добавил Ортега.Третий саммит Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и Европейского союза прошел 17 и 18 июля в Брюсселе. ЕС не удалось навязать странам СЕЛАК итоговое заявление с осуждением России по украинскому вопросу — он свелся к общим фразам об "обеспокоенности продолжающейся войной против Украины" и поддержке дипломатических усилий без упоминания Москвы. Но и этот условно нейтральный 15-й параграф итоговой декларации не устроил Никарагуа, отказавшуюся подписывать документ.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее заявил по итогам саммита, что мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине, отметив при этом важность усилий всех стран для его разрешения.Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя итоги саммита, отметил, что страны Латинской Америки показали свой характер, когда Запад пытался беспардонно продавливать антироссийские тексты.
https://ria.ru/20230718/nekhammer-1884929285.html
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украина, никарагуа, россия, даниэль ортега, владимир зеленский, луис инасиу лула да силва, селак, евросоюз, в мире
Украина, Никарагуа, Россия, Даниэль Ортега, Владимир Зеленский, Луис Инасиу Лула да Силва, СЕЛАК, Евросоюз, В мире
ЕС не смог протолкнуть "фашиста" Зеленского на саммит СЕЛАК, заявил Ортега

Президент Никарагуа Ортега: ЕС не смог навязать СЕЛАК участие в саммите фашиста Зеленского

© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега
Президент Никарагуа Даниэль Ортега - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Президент Никарагуа Даниэль Ортега. Архивное фото
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МЕХИКО, 22 июл — РИА Новости. Большинство стран Латинской Америки не поддались давлению Евросоюза, который добивался участия в совместном саммите "фашиста" Владимира Зеленского, заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега во время церемонии по случаю годовщины Сандинистской революции, которую транслировал Canal 4.
«

"Первый пункт, который обсуждался на этой встрече европейского сообщества с СЕЛАК, — европейцы хотели пригласить к участию фашиста, нацистского президента Украины. Европейцы сильно надавили, но большинство стран не приняли этого, они не смогли посадить туда фашистского президента Украины", — сказал он.

По словам президента, европейцы также настаивали, чтобы внести в итоговую декларацию саммита пункты с обвинениями в адрес России.
"Логически мы не могли принять это, не имело смысла в повестку дня между Европейским союзом и СЕЛАК включать эти вопросы", — добавил Ортега.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Канцлер Австрии поддержал мирную инициативу Бразилии по Украине
18 июля, 18:36
Третий саммит Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и Европейского союза прошел 17 и 18 июля в Брюсселе. ЕС не удалось навязать странам СЕЛАК итоговое заявление с осуждением России по украинскому вопросу — он свелся к общим фразам об "обеспокоенности продолжающейся войной против Украины" и поддержке дипломатических усилий без упоминания Москвы. Но и этот условно нейтральный 15-й параграф итоговой декларации не устроил Никарагуа, отказавшуюся подписывать документ.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее заявил по итогам саммита, что мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине, отметив при этом важность усилий всех стран для его разрешения.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя итоги саммита, отметил, что страны Латинской Америки показали свой характер, когда Запад пытался беспардонно продавливать антироссийские тексты.
Никарагуа - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Никарагуа не одобрила итоговую декларацию саммита ЕС-СЕЛАК
19 июля, 00:40
 
УкраинаНикарагуаРоссияДаниэль ОртегаВладимир ЗеленскийЛуис Инасиу Лула да СилваСЕЛАКЕвросоюзВ мире
 
 
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