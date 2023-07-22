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В Венесуэле назвали позицию НАТО причиной остановки зерновой сделки - РИА Новости, 22.07.2023
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04:12 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/sdelka-1885633121.html
В Венесуэле назвали позицию НАТО причиной остановки зерновой сделки
В Венесуэле назвали позицию НАТО причиной остановки зерновой сделки - РИА Новости, 22.07.2023
В Венесуэле назвали позицию НАТО причиной остановки зерновой сделки
Выход Москвы из зерновой сделки является результатом воинственной позиции НАТО в отношении России, заявил РИА Новости экономист, депутат правящей Единой... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T04:12
2023-07-22T04:12
россия
москва
венесуэла
владимир путин
нато
россельхозбанк
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КАРАКАС, 22 июл - РИА Новости. Выход Москвы из зерновой сделки является результатом воинственной позиции НАТО в отношении России, заявил РИА Новости экономист, депутат правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV Рамон Лобо. "Стоит отметить, что это (выход России из сделки - ред.) является одним из следствий того беспорядка, который НАТО творит с российским народом. Я могу сделать вывод, что это действие также является ответом на воинственную позицию, которой НАТО придерживается в отношении России", - сказал Лобо. Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля заключенной в 2022 году зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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россия, москва, венесуэла, владимир путин, нато, россельхозбанк, оон
Россия, Москва, Венесуэла, Владимир Путин, НАТО, Россельхозбанк, ООН
В Венесуэле назвали позицию НАТО причиной остановки зерновой сделки

Венесуэльский депутат Лобо: остановка зерновой сделки была ответом на воинственность НАТО

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина
Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 22 июл - РИА Новости. Выход Москвы из зерновой сделки является результатом воинственной позиции НАТО в отношении России, заявил РИА Новости экономист, депутат правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV Рамон Лобо.
"Стоит отметить, что это (выход России из сделки - ред.) является одним из следствий того беспорядка, который НАТО творит с российским народом. Я могу сделать вывод, что это действие также является ответом на воинственную позицию, которой НАТО придерживается в отношении России", - сказал Лобо.
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Россия "накормит" Африку и без зерновой сделки, заявил немецкий политик
00:51
Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля заключенной в 2022 году зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
 
РоссияМоскваВенесуэлаВладимир ПутинНАТОРоссельхозбанкООН
 
 
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