В Венесуэле назвали позицию НАТО причиной остановки зерновой сделки
Венесуэльский депутат Лобо: остановка зерновой сделки была ответом на воинственность НАТО
© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
КАРАКАС, 22 июл - РИА Новости. Выход Москвы из зерновой сделки является результатом воинственной позиции НАТО в отношении России, заявил РИА Новости экономист, депутат правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV Рамон Лобо.
"Стоит отметить, что это (выход России из сделки - ред.) является одним из следствий того беспорядка, который НАТО творит с российским народом. Я могу сделать вывод, что это действие также является ответом на воинственную позицию, которой НАТО придерживается в отношении России", - сказал Лобо.
Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля заключенной в 2022 году зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.