https://ria.ru/20230722/sdelka-1885633121.html

В Венесуэле назвали позицию НАТО причиной остановки зерновой сделки

В Венесуэле назвали позицию НАТО причиной остановки зерновой сделки - РИА Новости, 22.07.2023

В Венесуэле назвали позицию НАТО причиной остановки зерновой сделки

Выход Москвы из зерновой сделки является результатом воинственной позиции НАТО в отношении России, заявил РИА Новости экономист, депутат правящей Единой... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T04:12

2023-07-22T04:12

2023-07-22T04:12

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владимир путин

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КАРАКАС, 22 июл - РИА Новости. Выход Москвы из зерновой сделки является результатом воинственной позиции НАТО в отношении России, заявил РИА Новости экономист, депутат правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV Рамон Лобо. "Стоит отметить, что это (выход России из сделки - ред.) является одним из следствий того беспорядка, который НАТО творит с российским народом. Я могу сделать вывод, что это действие также является ответом на воинственную позицию, которой НАТО придерживается в отношении России", - сказал Лобо. Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля заключенной в 2022 году зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

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россия, москва, венесуэла, владимир путин, нато, россельхозбанк, оон