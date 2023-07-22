https://ria.ru/20230722/sdelka-1885626956.html

Россия "накормит" Африку и без зерновой сделки, заявил немецкий политик

Россия "накормит" Африку и без зерновой сделки, заявил немецкий политик - РИА Новости, 22.07.2023

Россия "накормит" Африку и без зерновой сделки, заявил немецкий политик

Экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил, что Россия способна без зерновой сделки покрыть... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T00:51

2023-07-22T00:51

2023-07-22T05:20

россия

африка

турция

вальдемар гердт

владимир путин

оон

россельхозбанк

swift

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил, что Россия способна без зерновой сделки покрыть потребности нуждающихся стран в зерне."Я думаю, что Россия сама способна покрыть огромную потребность африканского континента своими продовольственными ресурсами и наверняка она будет это делать", - сказал Гердт РИА Новости. Политик подчеркнул, что прекращение зерновой сделки не повлияет серьезно на положение нуждающихся стран и народов, в том числе в Африке."Мы все понимаем, что очень небольшая часть этого зерна уходила нуждающимся странам, и при всем при этом, не было выполнено ни одного обещания, данного России, которые лежали в основе этого процесса. С Россией продолжают поступать так, как поступали последние 30 лет, как будто бы у нее нет права защищать свои интересы, как будто бы она не способна дать достойный ответ всем этим перевертышам, которые творят сегодняшнюю политику на Западе", - сказал Гердт.Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении с 18 июля зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Президент Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин также неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

https://ria.ru/20230722/ukraina-1885625698.html

россия

африка

турция

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россия, африка, турция, вальдемар гердт, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift