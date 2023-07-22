https://ria.ru/20230722/sallivan-1885636109.html

В Белом доме не знают, куда пропал министр иностранных дел Китая

В Белом доме не знают, куда пропал министр иностранных дел Китая - РИА Новости, 22.07.2023

В Белом доме не знают, куда пропал министр иностранных дел Китая

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что американские власти не владеют информацией о причинах исчезновения из... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T06:20

2023-07-22T06:20

2023-07-22T06:22

китай

сша

индонезия

цинь ган

джейк салливан

энтони блинкен

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что американские власти не владеют информацией о причинах исчезновения из публичного пространства главы МИД Китая Цинь Гана. Цинь Ган не появлялся на публике уже несколько недель, это вызвало большое количество спекуляций в СМИ. "Мы не знаем. Буквально так", - ответил он на вопрос о судьбе министра. Салливан рассказал, что с Цинь Ганом должен был встретиться госсекретарь Энтони Блинкен на недавнем министерском форуме АСЕАН в Индонезии, но КНР там представлял глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И.

https://ria.ru/20230722/kitay-1885632948.html

китай

сша

индонезия

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китай, сша, индонезия, цинь ган, джейк салливан, энтони блинкен, в мире