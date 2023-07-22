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Киев объявит в розыск одесского экс-военкома - РИА Новости, 22.07.2023
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22:02 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/rozysk-1885743017.html
Киев объявит в розыск одесского экс-военкома
Киев объявит в розыск одесского экс-военкома - РИА Новости, 22.07.2023
Киев объявит в розыск одесского экс-военкома
Подозреваемый в незаконном обогащении бывший военком Одесской области Евгений Борисов будет объявлен в розыск, сообщили офис генпрокурора Украины в своем... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T22:02
2023-07-22T22:02
в мире
украина
одесская область
киев
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подозреваемый в незаконном обогащении бывший военком Одесской области Евгений Борисов будет объявлен в розыск, сообщили офис генпрокурора Украины в своем телеграм-канале.Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что экс-военкому Одесской области Украины, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением", может грозить расследование в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы. "Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск и осуществлении повода с целью рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении офиса генпрокурора.По информации ведомства, члены семьи подозреваемого с февраля прошлого года , купили автомобили премиум-класса и недвижимое имущество в Испании на общую сумму более 151 миллиона гривен (4,1 миллиона долларов). "Кроме того, в начале декабря 2022 года подозреваемый, будучи военным должностным лицом, которое отвечает за мобилизацию в регионе, выписавшись из военного госпиталя, более двух недель не появлялся на военной службе без уважительных причин. Во второй половине декабря 2022 года чиновник при отсутствии определенного для него министерством здравоохранения зарубежного лечения, путем обмана выехал за пределы страны", - добавили в офисе генпрокурора. В мае Госбюро расследований Украины завело дело по статье "злоупотребление служебным положением" против Борисова. По данным издания "Украинская правда", его фигурант за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить Борисова за коррупцию.
https://ria.ru/20230722/korruptsiya-1885741096.html
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в мире, украина, одесская область, киев, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Одесская область, Киев, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Киев объявит в розыск одесского экс-военкома

На Украине подозреваемого в незаконном обогащении одесского экс-военкома объявят в розыск

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Подозреваемый в незаконном обогащении бывший военком Одесской области Евгений Борисов будет объявлен в розыск, сообщили офис генпрокурора Украины в своем телеграм-канале.
Ранее в субботу Владимир Зеленский заявил, что экс-военкому Одесской области Украины, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением", может грозить расследование в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы.
Киев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Все руководство военкоматов на Украине проверят на коррупцию
Вчера, 21:40
«
"Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск и осуществлении повода с целью рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении офиса генпрокурора.
По информации ведомства, члены семьи подозреваемого с февраля прошлого года , купили автомобили премиум-класса и недвижимое имущество в Испании на общую сумму более 151 миллиона гривен (4,1 миллиона долларов).
«
"Кроме того, в начале декабря 2022 года подозреваемый, будучи военным должностным лицом, которое отвечает за мобилизацию в регионе, выписавшись из военного госпиталя, более двух недель не появлялся на военной службе без уважительных причин. Во второй половине декабря 2022 года чиновник при отсутствии определенного для него министерством здравоохранения зарубежного лечения, путем обмана выехал за пределы страны", - добавили в офисе генпрокурора.
В мае Госбюро расследований Украины завело дело по статье "злоупотребление служебным положением" против Борисова. По данным издания "Украинская правда", его фигурант за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить Борисова за коррупцию.
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В миреУкраинаОдесская областьКиевВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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