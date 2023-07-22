https://ria.ru/20230722/rezhim-1885711095.html

В Сирии решительно осудили убийство военкора Журавлева

В Сирии решительно осудили убийство военкора Журавлева - РИА Новости, 22.07.2023

В Сирии решительно осудили убийство военкора Журавлева

Министерство информации Сирии решительно осуждает убийство на Украине корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил министр информации этой арабской... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T17:34

2023-07-22T17:34

2023-07-22T17:51

в мире

сирия

ростислав журавлев

украина

россия

здоровье - общество

обстрел группы журналистов в зоне сво

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ДАМАСК, 22 июл - РИА Новости. Министерство информации Сирии решительно осуждает убийство на Украине корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил министр информации этой арабской республики Бутрус аль-Халляк.Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб в субботу после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько журналистов."Министерство информации Сирии решительно осуждает убийство корреспондента РИА Новости украинскими военными", - заявил аль-Халляк.Министр подчеркнул, что между террористическими организациями, убившими ранее многих сирийских журналистов, и киевским режимом есть общий знаменатель, - за всеми ними стоят США.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885693627.html

сирия

украина

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в мире, сирия, ростислав журавлев, украина, россия, здоровье - общество, обстрел группы журналистов в зоне сво