В Сирии решительно осудили убийство военкора Журавлева
Бутрус аль-Халляк: Сирия решительно осудила убийство военкора Журавлева
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
ДАМАСК, 22 июл - РИА Новости. Министерство информации Сирии решительно осуждает убийство на Украине корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил министр информации этой арабской республики Бутрус аль-Халляк.
Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб в субботу после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько журналистов.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоенный корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Журавлев (в центре) раздает присланные шевроны бойцам на передовой, участвующим в боевых действиях на Запорожском направлении.
Военный корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Журавлев (в центре) раздает присланные шевроны бойцам на передовой, участвующим в боевых действиях на Запорожском направлении.
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Военный корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Журавлев (в центре) раздает присланные шевроны бойцам на передовой, участвующим в боевых действиях на Запорожском направлении.
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"Министерство информации Сирии решительно осуждает убийство корреспондента РИА Новости украинскими военными", - заявил аль-Халляк.
Министр подчеркнул, что между террористическими организациями, убившими ранее многих сирийских журналистов, и киевским режимом есть общий знаменатель, - за всеми ними стоят США.