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В Сирии решительно осудили убийство военкора Журавлева - РИА Новости, 22.07.2023
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17:34 22.07.2023 (обновлено: 17:51 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/rezhim-1885711095.html
В Сирии решительно осудили убийство военкора Журавлева
В Сирии решительно осудили убийство военкора Журавлева - РИА Новости, 22.07.2023
В Сирии решительно осудили убийство военкора Журавлева
Министерство информации Сирии решительно осуждает убийство на Украине корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил министр информации этой арабской... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T17:34
2023-07-22T17:51
в мире
сирия
ростислав журавлев
украина
россия
здоровье - общество
обстрел группы журналистов в зоне сво
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ДАМАСК, 22 июл - РИА Новости. Министерство информации Сирии решительно осуждает убийство на Украине корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил министр информации этой арабской республики Бутрус аль-Халляк.Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб в субботу после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько журналистов."Министерство информации Сирии решительно осуждает убийство корреспондента РИА Новости украинскими военными", - заявил аль-Халляк.Министр подчеркнул, что между террористическими организациями, убившими ранее многих сирийских журналистов, и киевским режимом есть общий знаменатель, - за всеми ними стоят США.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885693627.html
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в мире, сирия, ростислав журавлев, украина, россия, здоровье - общество, обстрел группы журналистов в зоне сво
В мире, Сирия, Ростислав Журавлев, Украина, Россия, Здоровье - Общество, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
В Сирии решительно осудили убийство военкора Журавлева

Бутрус аль-Халляк: Сирия решительно осудила убийство военкора Журавлева

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенкор РИА Новости Ростислав Журавлев
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
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ДАМАСК, 22 июл - РИА Новости. Министерство информации Сирии решительно осуждает убийство на Украине корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, заявил министр информации этой арабской республики Бутрус аль-Халляк.
Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб в субботу после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько журналистов.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенкор РИА Новости Ростислав Журавлев.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев.
© РИА Новости
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1 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенкор РИА Новости Ростислав Журавлев.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев.
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2 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
© РИА Новости
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3 из 7
© Фото : Нежурка/TelegramВоенный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
© Фото : Нежурка/Telegram
4 из 7
© РИА Новости / TelegramВоенный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
© РИА Новости / Telegram
5 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоенный корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Журавлев (в центре) раздает присланные шевроны бойцам на передовой, участвующим в боевых действиях на Запорожском направлении.
Военный корреспондент медиагруппы Россия сегодня Ростислав Журавлев (в центре) раздает присланные шевроны бойцам на передовой, участвующим в боевых действиях на Запорожском направлении
Военный корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Журавлев (в центре) раздает присланные шевроны бойцам на передовой, участвующим в боевых действиях на Запорожском направлении.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенкор РИА Новости Ростислав Журавлев.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев.
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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев.
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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев.
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Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
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Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
© Фото : Нежурка/Telegram
4 из 7
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
© РИА Новости / Telegram
5 из 7
Военный корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Журавлев (в центре) раздает присланные шевроны бойцам на передовой, участвующим в боевых действиях на Запорожском направлении.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 7
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев.
© РИА Новости
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7 из 7
«
"Министерство информации Сирии решительно осуждает убийство корреспондента РИА Новости украинскими военными", - заявил аль-Халляк.
Министр подчеркнул, что между террористическими организациями, убившими ранее многих сирийских журналистов, и киевским режимом есть общий знаменатель, - за всеми ними стоят США.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Полянский об убийстве военкора Журавлева: США переступили моральные границы
Вчера, 16:03
 
В миреСирияРостислав ЖуравлевУкраинаРоссияЗдоровье - ОбществоОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
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