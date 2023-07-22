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"Плохо кончит". В Британии возмутились из-за одного решения Зеленского - РИА Новости, 22.07.2023
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22:52 22.07.2023 (обновлено: 22:53 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/reshenie-1885746086.html
"Плохо кончит". В Британии возмутились из-за одного решения Зеленского
"Плохо кончит". В Британии возмутились из-за одного решения Зеленского - РИА Новости, 22.07.2023
"Плохо кончит". В Британии возмутились из-за одного решения Зеленского
Читатели Daily Mail обрушились на Владимира Зеленского, уволившего посла в Британии Вадима Пристайко за критику в адрес украинского президента. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T22:52
2023-07-22T22:53
политика
украина
великобритания
владимир зеленский
вадим пристайко
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail обрушились на Владимира Зеленского, уволившего посла в Британии Вадима Пристайко за критику в адрес украинского президента."Звучит как отсутствие свободы слова", — написали в комментариях."Они в итоге плохо кончат", — считает участник дискуссии."О, нет. Он посмел критиковать "величайшего" лидера Зеленского? Вот с этим мы и боремся за демократию", — сыронизировали в беседе."Зеленскому нужно отступить!" — полагает еще один пользователь."Нет сомнений, он клянчил недостаточно оружия и денег у Лондона для своего босса-попрошайки", — пошутили читатели.Президент Украины в пятницу уволил посла в Великобритании Пристайко, который ранее подверг критике его слова о готовности каждое утро благодарить министра обороны Британии Бена Уоллеса за военную помощь.
https://ria.ru/20230722/zelenskiy-1885709400.html
https://ria.ru/20230722/zelenskiy-1885694336.html
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политика, украина, великобритания, владимир зеленский, вадим пристайко
Политика, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко
"Плохо кончит". В Британии возмутились из-за одного решения Зеленского

Читателей DM возмутило решение Зеленского уволить посла в Британии за критику в его адрес

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail обрушились на Владимира Зеленского, уволившего посла в Британии Вадима Пристайко за критику в адрес украинского президента.
«
"Звучит как отсутствие свободы слова", — написали в комментариях.
"Они в итоге плохо кончат", — считает участник дискуссии.
"О, нет. Он посмел критиковать "величайшего" лидера Зеленского? Вот с этим мы и боремся за демократию", — сыронизировали в беседе.
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"Зеленскому нужно отступить!" — полагает еще один пользователь.
"Нет сомнений, он клянчил недостаточно оружия и денег у Лондона для своего босса-попрошайки", — пошутили читатели.
Президент Украины в пятницу уволил посла в Великобритании Пристайко, который ранее подверг критике его слова о готовности каждое утро благодарить министра обороны Британии Бена Уоллеса за военную помощь.
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