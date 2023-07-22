https://ria.ru/20230722/reshenie-1885746086.html

"Плохо кончит". В Британии возмутились из-за одного решения Зеленского

"Плохо кончит". В Британии возмутились из-за одного решения Зеленского - РИА Новости, 22.07.2023

"Плохо кончит". В Британии возмутились из-за одного решения Зеленского

Читатели Daily Mail обрушились на Владимира Зеленского, уволившего посла в Британии Вадима Пристайко за критику в адрес украинского президента. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T22:52

2023-07-22T22:52

2023-07-22T22:53

политика

украина

великобритания

владимир зеленский

вадим пристайко

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail обрушились на Владимира Зеленского, уволившего посла в Британии Вадима Пристайко за критику в адрес украинского президента."Звучит как отсутствие свободы слова", — написали в комментариях."Они в итоге плохо кончат", — считает участник дискуссии."О, нет. Он посмел критиковать "величайшего" лидера Зеленского? Вот с этим мы и боремся за демократию", — сыронизировали в беседе."Зеленскому нужно отступить!" — полагает еще один пользователь."Нет сомнений, он клянчил недостаточно оружия и денег у Лондона для своего босса-попрошайки", — пошутили читатели.Президент Украины в пятницу уволил посла в Великобритании Пристайко, который ранее подверг критике его слова о готовности каждое утро благодарить министра обороны Британии Бена Уоллеса за военную помощь.

https://ria.ru/20230722/zelenskiy-1885709400.html

https://ria.ru/20230722/zelenskiy-1885694336.html

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политика, украина, великобритания, владимир зеленский, вадим пристайко