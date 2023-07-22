https://ria.ru/20230722/reshenie-1885746086.html
"Плохо кончит". В Британии возмутились из-за одного решения Зеленского
"Плохо кончит". В Британии возмутились из-за одного решения Зеленского - РИА Новости, 22.07.2023
"Плохо кончит". В Британии возмутились из-за одного решения Зеленского
Читатели Daily Mail обрушились на Владимира Зеленского, уволившего посла в Британии Вадима Пристайко за критику в адрес украинского президента. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T22:52
2023-07-22T22:52
2023-07-22T22:53
политика
украина
великобритания
владимир зеленский
вадим пристайко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_62c90ea749737d4b9b5855d5158a095b.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail обрушились на Владимира Зеленского, уволившего посла в Британии Вадима Пристайко за критику в адрес украинского президента."Звучит как отсутствие свободы слова", — написали в комментариях."Они в итоге плохо кончат", — считает участник дискуссии."О, нет. Он посмел критиковать "величайшего" лидера Зеленского? Вот с этим мы и боремся за демократию", — сыронизировали в беседе."Зеленскому нужно отступить!" — полагает еще один пользователь."Нет сомнений, он клянчил недостаточно оружия и денег у Лондона для своего босса-попрошайки", — пошутили читатели.Президент Украины в пятницу уволил посла в Великобритании Пристайко, который ранее подверг критике его слова о готовности каждое утро благодарить министра обороны Британии Бена Уоллеса за военную помощь.
https://ria.ru/20230722/zelenskiy-1885709400.html
https://ria.ru/20230722/zelenskiy-1885694336.html
украина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883681809_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e3550cdb7b262037a10bbe04156fc97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, великобритания, владимир зеленский, вадим пристайко
Политика, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко
"Плохо кончит". В Британии возмутились из-за одного решения Зеленского
Читателей DM возмутило решение Зеленского уволить посла в Британии за критику в его адрес