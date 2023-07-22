https://ria.ru/20230722/rebenok-1885642710.html

Мужчину, выбросившего ребенка из окна под Хабаровском, заключили под стражу

Мужчину, выбросившего ребенка из окна под Хабаровском, заключили под стражу - РИА Новости, 22.07.2023

Мужчину, выбросившего ребенка из окна под Хабаровском, заключили под стражу

Суд в Комсомольске-на-Амуре избрал меру пресечения мужчине, выбросившему малолетнего ребенка из окна, он заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T08:55

2023-07-22T08:55

2023-07-22T08:55

происшествия

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Суд в Комсомольске-на-Амуре избрал меру пресечения мужчине, выбросившему малолетнего ребенка из окна, он заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО. Ранее сообщалось о том, что в Комсомольске-на-Амуре на местного жителя заведено уголовное дело о покушении на убийство, он выбросил малолетнего ребенка из окна. В квартиру к нему девочку привела няня по найму. По данным СУСК, малышка жива, ребенку оказывается медицинская помощь. "Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20230712/rebenok-1883670613.html

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре