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Мужчину, выбросившего ребенка из окна под Хабаровском, заключили под стражу - РИА Новости, 22.07.2023
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08:55 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/rebenok-1885642710.html
Мужчину, выбросившего ребенка из окна под Хабаровском, заключили под стражу
Мужчину, выбросившего ребенка из окна под Хабаровском, заключили под стражу - РИА Новости, 22.07.2023
Мужчину, выбросившего ребенка из окна под Хабаровском, заключили под стражу
Суд в Комсомольске-на-Амуре избрал меру пресечения мужчине, выбросившему малолетнего ребенка из окна, он заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T08:55
2023-07-22T08:55
происшествия
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Суд в Комсомольске-на-Амуре избрал меру пресечения мужчине, выбросившему малолетнего ребенка из окна, он заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО. Ранее сообщалось о том, что в Комсомольске-на-Амуре на местного жителя заведено уголовное дело о покушении на убийство, он выбросил малолетнего ребенка из окна. В квартиру к нему девочку привела няня по найму. По данным СУСК, малышка жива, ребенку оказывается медицинская помощь. "Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20230712/rebenok-1883670613.html
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происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре
Происшествия, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре
Мужчину, выбросившего ребенка из окна под Хабаровском, заключили под стражу

СК: в Хабаровском крае заключили под стражу мужчину, выбросившего ребенка из окна

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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ЯКУТСК, 22 июл - РИА Новости. Суд в Комсомольске-на-Амуре избрал меру пресечения мужчине, выбросившему малолетнего ребенка из окна, он заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.
Ранее сообщалось о том, что в Комсомольске-на-Амуре на местного жителя заведено уголовное дело о покушении на убийство, он выбросил малолетнего ребенка из окна. В квартиру к нему девочку привела няня по найму.
По данным СУСК, малышка жива, ребенку оказывается медицинская помощь.
"Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в пресс-службе.
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ПроисшествияХабаровский крайКомсомольск-на-Амуре
 
 
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