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США пока не будут отправлять Киеву ракеты ATACMS, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.07.2023
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20:58 22.07.2023 (обновлено: 02:53 23.07.2023)
https://ria.ru/20230722/rakety-1885736334.html
США пока не будут отправлять Киеву ракеты ATACMS, сообщили СМИ
США пока не будут отправлять Киеву ракеты ATACMS, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.07.2023
США пока не будут отправлять Киеву ракеты ATACMS, сообщили СМИ
США в ближайшее время не изменят своего решения об отказе отправлять Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщает Washington Post. РИА Новости, 23.07.2023
2023-07-22T20:58
2023-07-23T02:53
в мире
украина
джо байден
нато
пентагон
сергей лавров
джейк салливан
россия
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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. США в ближайшее время не изменят своего решения об отказе отправлять Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщает Washington Post. "Администрация президента США Джо Байдена твердо придерживается отказа отправлять дальнобойные ракеты Украине, по крайней мере пока, несмотря на растущее давление законодателей и просьбы Киева", - указывает издание. Как пишет газета со ссылкой на чиновников администрации и Пентагона, знакомых с вопросом, перемен в подходе США не произошло, в последние месяцы не велось внутренних обсуждений по этому поводу. В сообщении говорится, что основное беспокойство у чиновников вызывает ограниченность числа ракет этого типа на складах Пентагона. По данным издания, с начала производства их сделали около 4 тысяч, 900 были проданы союзникам. Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден обсуждает с Владимиром Зеленским поставки на Украину оперативно-тактических ракет ATACMS, но решений по этому поводу пока нет. Американские СМИ ранее утверждали, что в Вашингтоне близки к решению о передаче украинцам ATACMS – ракет дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230721/atacms-1885613355.html
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в мире, украина, джо байден, нато, пентагон, сергей лавров, джейк салливан, россия, сша
В мире, Украина, Джо Байден, НАТО, Пентагон, Сергей Лавров, Джейк Салливан, Россия, США
США пока не будут отправлять Киеву ракеты ATACMS, сообщили СМИ

WP: США не хотят передавать ВСУ ракеты ATACMS из-за их ограниченного количества на складах

© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© Фото : U.S. Army
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. США в ближайшее время не изменят своего решения об отказе отправлять Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщает Washington Post.
«
"Администрация президента США Джо Байдена твердо придерживается отказа отправлять дальнобойные ракеты Украине, по крайней мере пока, несмотря на растущее давление законодателей и просьбы Киева", - указывает издание.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Белый дом рассказал о диалоге Байдена и Зеленского по ракетам ATACMS
21 июля, 21:51
Как пишет газета со ссылкой на чиновников администрации и Пентагона, знакомых с вопросом, перемен в подходе США не произошло, в последние месяцы не велось внутренних обсуждений по этому поводу. В сообщении говорится, что основное беспокойство у чиновников вызывает ограниченность числа ракет этого типа на складах Пентагона. По данным издания, с начала производства их сделали около 4 тысяч, 900 были проданы союзникам.
Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден обсуждает с Владимиром Зеленским поставки на Украину оперативно-тактических ракет ATACMS, но решений по этому поводу пока нет.
Американские СМИ ранее утверждали, что в Вашингтоне близки к решению о передаче украинцам ATACMS – ракет дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Группа истребителей F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Запад может передать F-16 Киеву из-за перехода на F-35, сообщили СМИ
21 июля, 22:51
 
В миреУкраинаДжо БайденНАТОПентагонСергей ЛавровДжейк СалливанРоссияСША
 
 
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