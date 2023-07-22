https://ria.ru/20230722/pvo-1885732804.html

На Украине заявили о разработке собственных систем ПВО

На Украине заявили о разработке собственных систем ПВО - РИА Новости, 22.07.2023

На Украине заявили о разработке собственных систем ПВО

Депутат украинского парламента, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T20:39

2023-07-22T20:39

2023-07-22T20:48

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g7

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат украинского парламента, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев утверждает, что на Украине разрабатывают свои системы ПВО средней дальности. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что украинские войска не могут сбивать все ракеты - не хватает средств поражения. "У нас есть системы ПВО новые, они сейчас средней дальности действия - это, конечно, не аналог Patriot, или SAMP-T, или Iris-T. Я думаю, это больше (похоже – ред.) на Hawk или системы средней дальности, украинского производства и украинской разработки… Они сейчас проходят тестирования достаточно удачно. Ракеты уже разработаны", - сказал Чернев в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее итальянское агентство Ansa сообщало, что страны G7 обязались продолжать военную поддержку Киева, отдавая приоритет системам ПВО, боевой авиации и дальнобойной артиллерии. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230722/vooruzhenie-1885699265.html

https://ria.ru/20230722/ukraina-1885630432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, киев, сергей лавров, алексей данилов, нато, верховная рада украины, g7