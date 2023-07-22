https://ria.ru/20230722/prudy-1885648260.html

Специалисты завершили реконструкцию каскада Качаловских прудов в Москве

Специалисты завершили реконструкцию каскада Качаловских прудов в Москве - РИА Новости, 22.07.2023

Специалисты завершили реконструкцию каскада Качаловских прудов в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию Большого и Нижнего Качаловских прудов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T09:50

2023-07-22T09:50

2023-07-22T09:59

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию Большого и Нижнего Качаловских прудов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Проведена масштабная работа по обновлению двух прудов-регуляторов, расположенных на территории парка "Битца" в Северном Бутово, их общая площадь - 2,3 гектара. В рамках проекта очистили водоемы от иловых отложений, отремонтировали береговые полосы и водосбросные сооружения", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что водоемы были созданы в пойме реки Битцы, в первую очередь, для выполнения функции больших проточных резервуаров по сбору речной воды и атмосферных осадков. С помощью подводящих каналов и водосбросных систем происходит регулирование объемов воды, поступающей в городскую водосточную сеть. "Работы проходили в несколько этапов: вначале очистили пруды от донных отложений для замедления зарастания их водной растительностью, в общей сложности извлекли 52 тысячи кубометров ила. После этого выполнили ремонт водосбросных сооружений и водосточных систем, берега укрепили габионными конструкциями", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что Качаловские пруды имеют значительный рекреационный потенциал, особенно с учетом проведенного благоустройства поймы реки Битцы. Вокруг них обустроен трехъярусный парк с ярко выраженным рельефом, низинами и высотами, набережной и спортивным кластером.

https://ria.ru/20230718/mosty-1884787811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы