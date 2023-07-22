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Специалисты завершили реконструкцию каскада Качаловских прудов в Москве - РИА Новости, 22.07.2023
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09:50 22.07.2023 (обновлено: 09:59 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/prudy-1885648260.html
Специалисты завершили реконструкцию каскада Качаловских прудов в Москве
Специалисты завершили реконструкцию каскада Качаловских прудов в Москве - РИА Новости, 22.07.2023
Специалисты завершили реконструкцию каскада Качаловских прудов в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию Большого и Нижнего Качаловских прудов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T09:50
2023-07-22T09:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию Большого и Нижнего Качаловских прудов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Проведена масштабная работа по обновлению двух прудов-регуляторов, расположенных на территории парка "Битца" в Северном Бутово, их общая площадь - 2,3 гектара. В рамках проекта очистили водоемы от иловых отложений, отремонтировали береговые полосы и водосбросные сооружения", - сказал Бирюков. Заммэра пояснил, что водоемы были созданы в пойме реки Битцы, в первую очередь, для выполнения функции больших проточных резервуаров по сбору речной воды и атмосферных осадков. С помощью подводящих каналов и водосбросных систем происходит регулирование объемов воды, поступающей в городскую водосточную сеть. "Работы проходили в несколько этапов: вначале очистили пруды от донных отложений для замедления зарастания их водной растительностью, в общей сложности извлекли 52 тысячи кубометров ила. После этого выполнили ремонт водосбросных сооружений и водосточных систем, берега укрепили габионными конструкциями", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что Качаловские пруды имеют значительный рекреационный потенциал, особенно с учетом проведенного благоустройства поймы реки Битцы. Вокруг них обустроен трехъярусный парк с ярко выраженным рельефом, низинами и высотами, набережной и спортивным кластером.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Специалисты завершили реконструкцию каскада Качаловских прудов в Москве

Специалисты завершили реконструкцию Большого и Нижнего Качаловских прудов в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОтдыхающие в парке в пойме реки Битцы в Москве
Отдыхающие в парке в пойме реки Битцы в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Отдыхающие в парке в пойме реки Битцы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию Большого и Нижнего Качаловских прудов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Проведена масштабная работа по обновлению двух прудов-регуляторов, расположенных на территории парка "Битца" в Северном Бутово, их общая площадь - 2,3 гектара. В рамках проекта очистили водоемы от иловых отложений, отремонтировали береговые полосы и водосбросные сооружения", - сказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что водоемы были созданы в пойме реки Битцы, в первую очередь, для выполнения функции больших проточных резервуаров по сбору речной воды и атмосферных осадков. С помощью подводящих каналов и водосбросных систем происходит регулирование объемов воды, поступающей в городскую водосточную сеть.
"Работы проходили в несколько этапов: вначале очистили пруды от донных отложений для замедления зарастания их водной растительностью, в общей сложности извлекли 52 тысячи кубометров ила. После этого выполнили ремонт водосбросных сооружений и водосточных систем, берега укрепили габионными конструкциями", - сказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что Качаловские пруды имеют значительный рекреационный потенциал, особенно с учетом проведенного благоустройства поймы реки Битцы. Вокруг них обустроен трехъярусный парк с ярко выраженным рельефом, низинами и высотами, набережной и спортивным кластером.
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