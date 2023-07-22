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В Иерусалиме протестующие маршем идут к зданию Кнессета - РИА Новости, 22.07.2023
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20:21 22.07.2023 (обновлено: 22:41 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/protestuyuschie-1885729750.html
В Иерусалиме протестующие маршем идут к зданию Кнессета
В Иерусалиме протестующие маршем идут к зданию Кнессета - РИА Новости, 22.07.2023
В Иерусалиме протестующие маршем идут к зданию Кнессета
Десятки тысяч протестующих против судебной реформы израильского правительства направляются к зданию парламента (кнессета) в Иерусалиме в рамках "марша за... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T20:21
2023-07-22T22:41
в мире
иерусалим
тель-авив
израиль
биньямин нетаньяху
кнессет израиля
протесты против судебной реформы в израиле
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ИЕРУСАЛИМ, 22 июл — РИА Новости. Десятки тысяч протестующих против судебной реформы израильского правительства направляются к зданию парламента (кнессета) в Иерусалиме в рамках "марша за демократию", передает корреспондент РИА Новости. Колонна активистов, собравшаяся утром в субботу на подступах к городу, стартовала от Струнного моста (Арфа Давида) и двинулась к Кнессету, чтобы выразить протест против принятия спорного законопроекта судебной реформы.Дороги на въезде в Иерусалим перекрыты, вокруг дежурит полиция. Израильские СМИ сообщают, что подобный массовый марш протеста, который стартовал несколько дней назад из Тель-Авива, является беспрецедентным для страны событием. Организаторы протестов анонсировали в субботу демонстрации в 150 местах по всему Израилю. Массовый многотысячный митинг состоится также в центре Тель-Авива на улице Каплан. Акции протеста против судебной реформы проходят в масштабах страны уже 29 недель подряд. Протестная активность в стране значительно усилилась на фоне тупика между правящей коалицией и оппозицией в поиске компромисса по реформе юридической системы, которая, по мнению ее оппонентов, подорвет демократический характер еврейского государства. В среду комиссия парламента Израиля по законодательству одобрила поправки к прошедшему ранее первое чтение законопроекту о "факторе разумности", который ограничивает возможности Верховного суда контролировать решения исполнительной власти. Этот шаг символизирует практическое начало судебной реформы, проводимой в одностороннем порядке правительством Биньямина Нетаньяху.
https://ria.ru/20230718/reforma-1884951113.html
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Протест против судебной реформы в Иерусалиме
Протест против судебной реформы в Иерусалиме
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в мире, иерусалим, тель-авив, израиль, биньямин нетаньяху, кнессет израиля, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Иерусалим, Тель-Авив, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Кнессет Израиля, Протесты против судебной реформы в Израиле
В Иерусалиме протестующие маршем идут к зданию Кнессета

В Иерусалиме тысячи протестующих устроили марш за демократию и идут к зданию Кнессета

Читать ria.ru в
ИЕРУСАЛИМ, 22 июл — РИА Новости. Десятки тысяч протестующих против судебной реформы израильского правительства направляются к зданию парламента (кнессета) в Иерусалиме в рамках "марша за демократию", передает корреспондент РИА Новости.
Колонна активистов, собравшаяся утром в субботу на подступах к городу, стартовала от Струнного моста (Арфа Давида) и двинулась к Кнессету, чтобы выразить протест против принятия спорного законопроекта судебной реформы.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
СМИ: Нетаньяху заявил Байдену о намерении довести судебную реформу до конца
18 июля, 21:16
Дороги на въезде в Иерусалим перекрыты, вокруг дежурит полиция. Израильские СМИ сообщают, что подобный массовый марш протеста, который стартовал несколько дней назад из Тель-Авива, является беспрецедентным для страны событием.
Организаторы протестов анонсировали в субботу демонстрации в 150 местах по всему Израилю. Массовый многотысячный митинг состоится также в центре Тель-Авива на улице Каплан. Акции протеста против судебной реформы проходят в масштабах страны уже 29 недель подряд.
Протестная активность в стране значительно усилилась на фоне тупика между правящей коалицией и оппозицией в поиске компромисса по реформе юридической системы, которая, по мнению ее оппонентов, подорвет демократический характер еврейского государства.
В среду комиссия парламента Израиля по законодательству одобрила поправки к прошедшему ранее первое чтение законопроекту о "факторе разумности", который ограничивает возможности Верховного суда контролировать решения исполнительной власти. Этот шаг символизирует практическое начало судебной реформы, проводимой в одностороннем порядке правительством Биньямина Нетаньяху.
Полицейские в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Для разгона протестующих на центральном шоссе Тель-Авива применили водометы
21 июля, 01:13
 
В миреИерусалимТель-АвивИзраильБиньямин НетаньяхуКнессет ИзраиляПротесты против судебной реформы в Израиле
 
 
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