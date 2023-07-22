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При прорыве трубы с горячей водой в ТЦ в Москве пострадали три человека - РИА Новости, 22.07.2023
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16:16 22.07.2023 (обновлено: 17:12 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/proryv-1885696031.html
При прорыве трубы с горячей водой в ТЦ в Москве пострадали три человека
При прорыве трубы с горячей водой в ТЦ в Москве пострадали три человека - РИА Новости, 22.07.2023
При прорыве трубы с горячей водой в ТЦ в Москве пострадали три человека
Три человека пострадали при прорыве трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" в Москве, 18 человек по-прежнему заблокированы, но находятся в безопасном месте,... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T16:16
2023-07-22T17:12
происшествия
москва
прорыв трубы в тц "времена года" в москве
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Три человека пострадали при прорыве трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" в Москве, 18 человек по-прежнему заблокированы, но находятся в безопасном месте, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Три человека пострадали, 18 отрезаны от выхода, но находятся в безопасном помещении", - сказал собеседник агентства.Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров на западе Москвы открыт в 2007 году. Согласно данным сайта, во "Временах года" представлено более 500 брендов – от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома. В ТЦ, как указано на его сайте, более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном, магазины брендов Chanel, Hermes, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Bvlgari, Cartier, Stella McCartney, Salvatore Ferragamo.
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происшествия, москва, прорыв трубы в тц "времена года" в москве
Происшествия, Москва, Прорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве
При прорыве трубы с горячей водой в ТЦ в Москве пострадали три человека

При прорыве трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" в Москве пострадали три человека

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудники экстренных служб около ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы
Сотрудники экстренных служб около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудники экстренных служб около ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Три человека пострадали при прорыве трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" в Москве, 18 человек по-прежнему заблокированы, но находятся в безопасном месте, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Три человека пострадали, 18 отрезаны от выхода, но находятся в безопасном помещении", - сказал собеседник агентства.
Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров на западе Москвы открыт в 2007 году. Согласно данным сайта, во "Временах года" представлено более 500 брендов – от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома. В ТЦ, как указано на его сайте, более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном, магазины брендов Chanel, Hermes, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Bvlgari, Cartier, Stella McCartney, Salvatore Ferragamo.
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