При прорыве трубы с горячей водой в ТЦ в Москве пострадали три человека
При прорыве трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" в Москве пострадали три человека
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудники экстренных служб около ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы
Сотрудники экстренных служб около ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Три человека пострадали при прорыве трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" в Москве, 18 человек по-прежнему заблокированы, но находятся в безопасном месте, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Три человека пострадали, 18 отрезаны от выхода, но находятся в безопасном помещении", - сказал собеседник агентства.
Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров на западе Москвы открыт в 2007 году. Согласно данным сайта, во "Временах года" представлено более 500 брендов – от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома. В ТЦ, как указано на его сайте, более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном, магазины брендов Chanel, Hermes, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Bvlgari, Cartier, Stella McCartney, Salvatore Ferragamo.