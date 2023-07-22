https://ria.ru/20230722/proryv-1885696031.html

При прорыве трубы с горячей водой в ТЦ в Москве пострадали три человека

При прорыве трубы с горячей водой в ТЦ в Москве пострадали три человека - РИА Новости, 22.07.2023

При прорыве трубы с горячей водой в ТЦ в Москве пострадали три человека

Три человека пострадали при прорыве трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" в Москве, 18 человек по-прежнему заблокированы, но находятся в безопасном месте,... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T16:16

2023-07-22T16:16

2023-07-22T17:12

происшествия

москва

прорыв трубы в тц "времена года" в москве

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Три человека пострадали при прорыве трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" в Москве, 18 человек по-прежнему заблокированы, но находятся в безопасном месте, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Три человека пострадали, 18 отрезаны от выхода, но находятся в безопасном помещении", - сказал собеседник агентства.Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров на западе Москвы открыт в 2007 году. Согласно данным сайта, во "Временах года" представлено более 500 брендов – от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома. В ТЦ, как указано на его сайте, более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном, магазины брендов Chanel, Hermes, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Bvlgari, Cartier, Stella McCartney, Salvatore Ferragamo.

https://ria.ru/20230707/donetsk-1882903587.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, прорыв трубы в тц "времена года" в москве