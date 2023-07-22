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Французская журналистка рассказала о проекте, в котором обещал помочь Путин - РИА Новости, 22.07.2023
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09:31 22.07.2023 (обновлено: 16:12 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/proekt-1885646164.html
Французская журналистка рассказала о проекте, в котором обещал помочь Путин
Французская журналистка рассказала о проекте, в котором обещал помочь Путин - РИА Новости, 22.07.2023
Французская журналистка рассказала о проекте, в котором обещал помочь Путин
Проект работающей в Донбассе французской журналистки Кристель Нэан, с которым ей обещал поддержку президент Владимир Путин, будет заключаться в централизованной РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T09:31
2023-07-22T16:12
донбасс
франция
владимир путин
россия
медиа - общество
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Проект работающей в Донбассе французской журналистки Кристель Нэан, с которым ей обещал поддержку президент Владимир Путин, будет заключаться в централизованной помощи иностранным журналистам с видеомонтажом, переводчиками и организационной работой, рассказала РИА Новости сама журналистка.&quot;Сейчас люди (иностранные журналисты. — Прим. ред.) едут работать в Донбасс, но они работают поодиночке, каждый сам по себе. Мы сейчас не работаем как одна команда. Мы работаем без помощи видеомонтажеров, переводчиков и так далее. Все делаем сами: снимаем, видеомонтаж, перевод, субтитры&quot;, — объяснила она суть проблемы.Из-за этого работающие в Донбассе независимые западные журналисты выпускают гораздо меньше контента, чем могли бы, считает она.К проекту уже проявили интерес шесть или семь иностранных журналистов из Франции, Канады, Великобритании, США и Нидерландов."Большинство из них уже живут в России и регулярно бывают в Донбассе, так что нам нужно посмотреть, как мы все организуем. Некоторые хотят постоянно жить в Донбассе, как и я. Другие хотят совершать регулярные командировки", — объяснила она.По словам журналистки, информация с российской стороны очень востребована на Западе, так как ее практически нет в крупных СМИ, но зрители хотят ее узнавать. "Сейчас очень трудно передавать правду, потому что все большие СМИ на Западе не пропускают ту информацию, которую они (независимые журналисты. — Прим. ред.) хотели бы публиковать. Но, слава богу, у нас есть сейчас интернет и мы можем донести нашу информацию до аудитории. Конечно, мы видим, что цензура очень активна, однако все больше и больше людей на Западе понимают, что эта цензура плоха и нужно через VPN смотреть, например, RT. Так что, я думаю, все будет нормально", — заявила она. Основные же западные СМИ цензурируют всю информацию, касающуюся конфликта на Украине. &quot;Они не говорят о фактах того, что украинская армия убила мирных жителей. Или говорят, что мирные жители погибли, но говорят, что это (сделала. — Прим. ред.) российская армия. Так что они или молчат, или врут&quot;, — привела пример Нэан.Также ее западные коллеги замалчивают факты засилья неонацистов в ВСУ и различных батальонах, в лучшем случае признавая, что там есть "националисты" или "чуть-чуть радикальные правые". По оценке Нэан, это происходит потому, что СМИ на Западе, в частности в ее родной Франции, находятся под сильным влиянием государства и его официальной политики. В отличие от них, подчеркнула Нэан, работающие в ее проекте журналисты будут сообщать "только факты и правду", и это защитит их от обвинений в ангажированности. "Репутация, которая у нас есть, она остается. &lt;…&gt; Не будет никакой пропаганды, мы будем сообщать только факты и правду. И как я это вижу — не будет никакого контроля над ними, они будут свободно работать и над темами, которые им интересны", — пообещала журналистка.Ранее Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" пообещал помочь проекту французской журналистки Кристель Нэан Карин — выпускнице проекта "Мастерская новых медиа", главному редактору информационно-аналитического интернет-портала "Донбасс инсайдер", которая заявила, что хочет собрать команду из западных журналистов, чтобы освещать ситуацию в регионе.
https://ria.ru/20230614/vstrecha-1878015222.html
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донбасс, франция, владимир путин, россия, медиа - общество
Донбасс, Франция, Владимир Путин, Россия, Медиа - Общество
Французская журналистка рассказала о проекте, в котором обещал помочь Путин

Французская журналистка Нэан рассказала о проекте, в котором ей обещал помочь Путин

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Проект работающей в Донбассе французской журналистки Кристель Нэан, с которым ей обещал поддержку президент Владимир Путин, будет заключаться в централизованной помощи иностранным журналистам с видеомонтажом, переводчиками и организационной работой, рассказала РИА Новости сама журналистка.
«

"Сейчас люди (иностранные журналисты. — Прим. ред.) едут работать в Донбасс, но они работают поодиночке, каждый сам по себе. Мы сейчас не работаем как одна команда. Мы работаем без помощи видеомонтажеров, переводчиков и так далее. Все делаем сами: снимаем, видеомонтаж, перевод, субтитры", — объяснила она суть проблемы.

Из-за этого работающие в Донбассе независимые западные журналисты выпускают гораздо меньше контента, чем могли бы, считает она.
К проекту уже проявили интерес шесть или семь иностранных журналистов из Франции, Канады, Великобритании, США и Нидерландов.
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"Большинство из них уже живут в России и регулярно бывают в Донбассе, так что нам нужно посмотреть, как мы все организуем. Некоторые хотят постоянно жить в Донбассе, как и я. Другие хотят совершать регулярные командировки", — объяснила она.
По словам журналистки, информация с российской стороны очень востребована на Западе, так как ее практически нет в крупных СМИ, но зрители хотят ее узнавать.
"Сейчас очень трудно передавать правду, потому что все большие СМИ на Западе не пропускают ту информацию, которую они (независимые журналисты. — Прим. ред.) хотели бы публиковать. Но, слава богу, у нас есть сейчас интернет и мы можем донести нашу информацию до аудитории. Конечно, мы видим, что цензура очень активна, однако все больше и больше людей на Западе понимают, что эта цензура плоха и нужно через VPN смотреть, например, RT. Так что, я думаю, все будет нормально", — заявила она.
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Основные же западные СМИ цензурируют всю информацию, касающуюся конфликта на Украине.
«

"Они не говорят о фактах того, что украинская армия убила мирных жителей. Или говорят, что мирные жители погибли, но говорят, что это (сделала. — Прим. ред.) российская армия. Так что они или молчат, или врут", — привела пример Нэан.

Также ее западные коллеги замалчивают факты засилья неонацистов в ВСУ и различных батальонах, в лучшем случае признавая, что там есть "националисты" или "чуть-чуть радикальные правые". По оценке Нэан, это происходит потому, что СМИ на Западе, в частности в ее родной Франции, находятся под сильным влиянием государства и его официальной политики.
В отличие от них, подчеркнула Нэан, работающие в ее проекте журналисты будут сообщать "только факты и правду", и это защитит их от обвинений в ангажированности.
"Репутация, которая у нас есть, она остается. <…> Не будет никакой пропаганды, мы будем сообщать только факты и правду. И как я это вижу — не будет никакого контроля над ними, они будут свободно работать и над темами, которые им интересны", — пообещала журналистка.
Ранее Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" пообещал помочь проекту французской журналистки Кристель Нэан Карин — выпускнице проекта "Мастерская новых медиа", главному редактору информационно-аналитического интернет-портала "Донбасс инсайдер", которая заявила, что хочет собрать команду из западных журналистов, чтобы освещать ситуацию в регионе.
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