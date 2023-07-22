https://ria.ru/20230722/pridnestrove-1885751064.html

Отказ Молдавии от Приднестровья развяжет руки Киеву, считает эксперт

Отказ Молдавии от Приднестровья развяжет руки Киеву, считает эксперт - РИА Новости, 22.07.2023

Отказ Молдавии от Приднестровья развяжет руки Киеву, считает эксперт

Отказ Молдавии от Приднестровья ради возможной интеграции с Евросоюзом развяжет руки Киеву для вторжения в ПМР, заявил в беседе с РИА Новости директор... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T23:44

2023-07-22T23:44

2023-07-22T23:44

молдавия

майя санду

евросоюз

киев

румыния

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Отказ Молдавии от Приднестровья ради возможной интеграции с Евросоюзом развяжет руки Киеву для вторжения в ПМР, заявил в беседе с РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников. "Интеграция Молдовы в Европейский союз в качестве пусть даже формально суверенного и независимого государства вряд ли возможна в ближайшее десятилетие. Это показал недавний саммит Европейского политического сообщества в замке Мими. Европейские лидеры весьма холодно отреагировали даже на весьма умеренное заявление президента Майи Санду о вступлении Молдовы в ЕС к 2030 году", - сказал Шорников. По его мнению, реальная перспектива евроинтеграции существует только в виде "унири" с Румынией. "После прихода во власть Майи Санду и ее команды – откровенных унионистов с румынским паспортом в кармане, мы снова видим стремительный рывок в румынском направлении", - отметил собеседник агентства. Он обратил внимание на то, что Молдавия по своей форме не является классическим унитарным государством. В ее составе уже есть автономия, а вопрос с Приднестровьем только однажды был близок к разрешению, - когда речь шла о создании федеративного государства. "Но решение указанной "проблемы" есть. Если допустить, что Молдова упразднит Гагаузскую автономию и отпустит Приднестровье в вольное плавание, то есть нивелирует все федеративные тенденции, она окажется вполне подготовленной для "унири" с Румынией", - допустил собеседник агентства. Он полагает, что такой сценарий таит для Приднестровья настоящую катастрофу. "Гипотетический отказ Кишинева от Приднестровья будет означать, что у Киева окажутся развязаны руки для вторжения. Признание независимости Приднестровья Молдовой вовсе не означает, что эта независимость будет признана Украиной. Ведь до 1940 года Приднестровье было частью Украинской ССР. Она может заявить свои права на эти земли" – пояснил политолог. Он убежден, что Киев не упустит возможности нанести удар по российскому контингенту на Днестре, если она появится. "К счастью, все указанные угрозы пока носят гипотетический характер, однако, когда мы наблюдаем как молдавские власти развертывают сейчас наступление на Гагаузскую автономию, мы должны понимать к чему это все в итоге способно привести", - подчеркнул Шорников. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20230720/dipotnosheniya-1885370833.html

https://ria.ru/20230707/pridnestrove-1882897855.html

https://ria.ru/20230704/pomosch-1882169770.html

молдавия

киев

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, майя санду, евросоюз, киев, румыния