"Избалованный ребенок". В США послали зловещий сигнал Зеленскому
The Hill: в правительстве США растет недовольство хамским поведением Зеленского
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Правительство Соединенных Штатов все больше устает от хамского поведения президента Украины Владимира Зеленского, пишет обозреватель The Hill Дуглас МакКиннон.
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"Зеленский ведет себя как избалованный, капризный ребенок, который получает все, что хочет, но этого все равно недостаточно. Многие в правительстве США и многие наши граждане устали от его поведения. Уверяю вас, он и в Европе "сжигает все мосты", — цитирует слова бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона журналист.
Как указал автор, в последнее время возмущения украинского лидера касательно поставок нового оружия или членства в НАТО для Украины становятся все более громкими и эмоциональными, что не сильно радует его западных спонсоров. На данный момент темпы и объемы поддержки Киева не изменились из-за этого, но обозреватель предположил, что терпение Запада из-за выходок Зеленского может лопнуть.
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"Кран потока поставок остается открытым. Но надолго ли?" — задался вопросом журналист.
Зеленский в пятницу уволил посла в Великобритании Пристайко, который ранее подверг критике его слова о готовности каждое утро благодарить министра обороны Британии Бена Уоллеса за военную помощь. На сайте президента не было указано причин такого решения. Один из депутатов украинского парламента заявил американскому изданию Newsweek, что этот шаг "отражает настроение и атмосферу в Киеве в военное время".