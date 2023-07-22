https://ria.ru/20230722/postradavshie-1885723047.html

В Москве госпитализировали девять пострадавших при аварии в торговом центре

В Москве госпитализировали девять пострадавших при аварии в торговом центре - РИА Новости, 22.07.2023

В Москве госпитализировали девять пострадавших при аварии в торговом центре

Девять человек госпитализированы после прорыва трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" в Москве, сообщил журналистам врио начальника столичного главка МЧС... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T19:17

2023-07-22T19:17

2023-07-22T19:51

москва

происшествия

коммерческая недвижимость

сергей собянин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв трубы в тц "времена года" в москве

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Девять человек госпитализированы после прорыва трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" в Москве, сообщил журналистам врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко. В субботу в торговом центре произошел прорыв трубы с горячей водой, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли, по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. "В результате четыре человека, к сожалению, погибли, девять человек эвакуированы в лечебные учреждения, один человек отказался", - сказал Ткаченко. Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров на западе Москвы открыт в 2007 году. Согласно данным сайта, во "Временах года" представлено более 500 брендов – от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома. В ТЦ, как указано на его сайте, более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном "Глобус гурмэ".

https://ria.ru/20230722/avarii-1885725516.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, происшествия, коммерческая недвижимость, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв трубы в тц "времена года" в москве