https://ria.ru/20230722/posol-1885669010.html

Посла России вызвали в польский МИД из-за слов Путина

Посла России вызвали в польский МИД из-за слов Путина - РИА Новости, 22.07.2023

Посла России вызвали в польский МИД из-за слов Путина

Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД страны в связи с заявлениями Владимира Путина, сообщил заместитель министра иностранных дел Павел... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T13:14

2023-07-22T13:14

2023-07-22T13:14

в мире

польша

владимир путин

сергей андреев (дипломат)

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ВАРШАВА, 22 июл — РИА Новости. Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД страны в связи с заявлениями Владимира Путина, сообщил заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский. "В субботу в 10.00 посла Российской Федерации срочно вызвали в министерство иностранных дел. В связи с провокационными заявлениями президента России Владимира Путина, а также угрозами в адрес Польши и другими недружественными действиями Российской Федерации в отношении Польши и в отношении наших союзников", — сказал Яблоньский. По его словам, "встреча в министерстве иностранных дел началась в 10 утра и продлилась очень недолго". Ранее Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ напомнил, что Польша в 1939 году была брошена западными союзниками на "съедение" германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. Он также напомнил, что Польша получила себе много западных земель благодаря позиции Иосифа Сталина, и отметил, что если Варшава об этом забыла, то Россия напомнит.

https://ria.ru/20230721/polsha-1885484131.html

польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, владимир путин, сергей андреев (дипломат)