https://ria.ru/20230722/posol-1885669010.html
Посла России вызвали в польский МИД из-за слов Путина
Посла России вызвали в польский МИД из-за слов Путина - РИА Новости, 22.07.2023
Посла России вызвали в польский МИД из-за слов Путина
Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД страны в связи с заявлениями Владимира Путина, сообщил заместитель министра иностранных дел Павел... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T13:14
2023-07-22T13:14
2023-07-22T13:14
в мире
польша
владимир путин
сергей андреев (дипломат)
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ВАРШАВА, 22 июл — РИА Новости. Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД страны в связи с заявлениями Владимира Путина, сообщил заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский. "В субботу в 10.00 посла Российской Федерации срочно вызвали в министерство иностранных дел. В связи с провокационными заявлениями президента России Владимира Путина, а также угрозами в адрес Польши и другими недружественными действиями Российской Федерации в отношении Польши и в отношении наших союзников", — сказал Яблоньский. По его словам, "встреча в министерстве иностранных дел началась в 10 утра и продлилась очень недолго". Ранее Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ напомнил, что Польша в 1939 году была брошена западными союзниками на "съедение" германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. Он также напомнил, что Польша получила себе много западных земель благодаря позиции Иосифа Сталина, и отметил, что если Варшава об этом забыла, то Россия напомнит.
https://ria.ru/20230721/polsha-1885484131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, владимир путин, сергей андреев (дипломат)
В мире, Польша, Владимир Путин, Сергей Андреев (дипломат)
Посла России вызвали в польский МИД из-за слов Путина
Посла России Андреева вызвали в польский МИД из-за слов Путина на совещании Совбеза
ВАРШАВА, 22 июл — РИА Новости. Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД страны в связи с заявлениями Владимира Путина, сообщил заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский.
"В субботу в 10.00 посла Российской Федерации срочно вызвали в министерство иностранных дел. В связи с провокационными заявлениями президента России Владимира Путина, а также угрозами в адрес Польши и другими недружественными действиями Российской Федерации в отношении Польши и в отношении наших союзников", — сказал Яблоньский.
По его словам, "встреча в министерстве иностранных дел началась в 10 утра и продлилась очень недолго".
Ранее Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ напомнил, что Польша в 1939 году была брошена западными союзниками на "съедение" германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. Он также напомнил, что Польша получила себе много западных земель благодаря позиции Иосифа Сталина
, и отметил, что если Варшава
об этом забыла, то Россия напомнит.
Польша рассчитывает вмешаться в конфликт на Украине, заявил Путин