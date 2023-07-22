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В поселок под Истрой, где был захвачен коттедж, нельзя попасть без пропуска - РИА Новости, 22.07.2023
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20:58 22.07.2023 (обновлено: 21:03 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/poselok-1885736181.html
В поселок под Истрой, где был захвачен коттедж, нельзя попасть без пропуска
В поселок под Истрой, где был захвачен коттедж, нельзя попасть без пропуска - РИА Новости, 22.07.2023
В поселок под Истрой, где был захвачен коттедж, нельзя попасть без пропуска
На территорию коттеджного поселка "Шевруд", где ликвидировали забаррикадировавшегося преступника, никого не пускают без пропуска, с территории выезжают элитные... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T20:58
2023-07-22T21:03
происшествия
жилье
истра
циан
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. На территорию коттеджного поселка "Шевруд", где ликвидировали забаррикадировавшегося преступника, никого не пускают без пропуска, с территории выезжают элитные иномарки, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что неизвестный проник в дом в коттеджном поселке "Шервуд" деревни Воронино под Истрой, пытался удерживать сотрудника полиции и ЧОПа, а также вел стрельбу из окон дома по правоохранителям. Позднее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что преступник был ликвидирован. Возле коттеджного поселка, где в субботу в доме забаррикадировался мужчина и вел стрельбу по полицейским, дежурит охрана, на территорию КП никого не пускают без пропуска, журналисты работают за территорией. Из поселка же выезжают элитные иномарки, в том числе Porsche, Land Rover, BMW и другие, передает с места событий корреспондент РИА Новости. Согласно информации ресурса "ЦИАН", стоимость недвижимости в КП "Шевруд" начинается от 68 миллионов рублей и заканчивается 1,19 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230722/kottedzh-1885721313.html
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происшествия, жилье, истра, циан, porsche panamera, bmw 1, московская область (подмосковье)
Происшествия, Жилье, Истра, ЦИАН, Porsche Panamera, BMW 1, Московская область (Подмосковье)
В поселок под Истрой, где был захвачен коттедж, нельзя попасть без пропуска

В поселок "Шевруд" под Истрой, где ликвидировали преступника, нельзя попасть без пропуска

© РИА НовостиОбстановка у элитного коттеджного поселка в подмосковной Истре, где в одном из домов находится вооруженный преступник. Кадр видео
Обстановка у элитного коттеджного поселка в подмосковной Истре, где в одном из домов находится вооруженный преступник. Кадр видео
© РИА Новости
Обстановка у элитного коттеджного поселка в подмосковной Истре, где в одном из домов находится вооруженный преступник. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. На территорию коттеджного поселка "Шевруд", где ликвидировали забаррикадировавшегося преступника, никого не пускают без пропуска, с территории выезжают элитные иномарки, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что неизвестный проник в дом в коттеджном поселке "Шервуд" деревни Воронино под Истрой, пытался удерживать сотрудника полиции и ЧОПа, а также вел стрельбу из окон дома по правоохранителям.
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Позднее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что преступник был ликвидирован.
Возле коттеджного поселка, где в субботу в доме забаррикадировался мужчина и вел стрельбу по полицейским, дежурит охрана, на территорию КП никого не пускают без пропуска, журналисты работают за территорией. Из поселка же выезжают элитные иномарки, в том числе Porsche, Land Rover, BMW и другие, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Согласно информации ресурса "ЦИАН", стоимость недвижимости в КП "Шевруд" начинается от 68 миллионов рублей и заканчивается 1,19 миллиарда рублей.
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ПроисшествияЖильеИстраЦИАНPorsche PanameraBMW 1Московская область (Подмосковье)
 
 
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