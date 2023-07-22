https://ria.ru/20230722/poselok-1885736181.html

В поселок под Истрой, где был захвачен коттедж, нельзя попасть без пропуска

В поселок под Истрой, где был захвачен коттедж, нельзя попасть без пропуска - РИА Новости, 22.07.2023

В поселок под Истрой, где был захвачен коттедж, нельзя попасть без пропуска

На территорию коттеджного поселка "Шевруд", где ликвидировали забаррикадировавшегося преступника, никого не пускают без пропуска, с территории выезжают элитные... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T20:58

2023-07-22T20:58

2023-07-22T21:03

происшествия

жилье

истра

циан

porsche panamera

bmw 1

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. На территорию коттеджного поселка "Шевруд", где ликвидировали забаррикадировавшегося преступника, никого не пускают без пропуска, с территории выезжают элитные иномарки, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что неизвестный проник в дом в коттеджном поселке "Шервуд" деревни Воронино под Истрой, пытался удерживать сотрудника полиции и ЧОПа, а также вел стрельбу из окон дома по правоохранителям. Позднее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что преступник был ликвидирован. Возле коттеджного поселка, где в субботу в доме забаррикадировался мужчина и вел стрельбу по полицейским, дежурит охрана, на территорию КП никого не пускают без пропуска, журналисты работают за территорией. Из поселка же выезжают элитные иномарки, в том числе Porsche, Land Rover, BMW и другие, передает с места событий корреспондент РИА Новости. Согласно информации ресурса "ЦИАН", стоимость недвижимости в КП "Шевруд" начинается от 68 миллионов рублей и заканчивается 1,19 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230722/kottedzh-1885721313.html

https://ria.ru/20230722/istra-1885688618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, истра, циан, porsche panamera, bmw 1, московская область (подмосковье)