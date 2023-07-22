В поселок под Истрой, где был захвачен коттедж, нельзя попасть без пропуска
В поселок "Шевруд" под Истрой, где ликвидировали преступника, нельзя попасть без пропуска
© РИА НовостиОбстановка у элитного коттеджного поселка в подмосковной Истре, где в одном из домов находится вооруженный преступник. Кадр видео
© РИА Новости
Обстановка у элитного коттеджного поселка в подмосковной Истре, где в одном из домов находится вооруженный преступник. Кадр видео
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. На территорию коттеджного поселка "Шевруд", где ликвидировали забаррикадировавшегося преступника, никого не пускают без пропуска, с территории выезжают элитные иномарки, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что неизвестный проник в дом в коттеджном поселке "Шервуд" деревни Воронино под Истрой, пытался удерживать сотрудника полиции и ЧОПа, а также вел стрельбу из окон дома по правоохранителям.
Позднее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что преступник был ликвидирован.
Возле коттеджного поселка, где в субботу в доме забаррикадировался мужчина и вел стрельбу по полицейским, дежурит охрана, на территорию КП никого не пускают без пропуска, журналисты работают за территорией. Из поселка же выезжают элитные иномарки, в том числе Porsche, Land Rover, BMW и другие, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Согласно информации ресурса "ЦИАН", стоимость недвижимости в КП "Шевруд" начинается от 68 миллионов рублей и заканчивается 1,19 миллиарда рублей.