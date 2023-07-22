https://ria.ru/20230722/porsche-1885650462.html
В Екатеринбурге водитель Porsche устроил побег от ГИБДД
В Екатеринбурге водитель Porsche устроил побег от ГИБДД - РИА Новости, 22.07.2023
В Екатеринбурге водитель Porsche устроил побег от ГИБДД
В Екатеринбурге задержали водителя Porsche Cayenne, пытавшегося сбежать от полицейских, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции города. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T10:06
2023-07-22T10:06
2023-07-22T10:37
происшествия
авто
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге задержали водителя Porsche Cayenne, пытавшегося сбежать от полицейских, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции города. "Задержанный находится в дежурной части полиции и дает показания", — сказала собеседница агентства.Судя по видео, опубликованному местным порталом E1.RU, водитель, скрываясь от полицейских, протаранил припаркованные во дворе автомобили и машину ДПС. Его пытались остановить не менее шести правоохранителей, один из которых открыл огонь по колесам. Мужчину это нисколько не останавливало, он медленно, но настойчиво двигался вперед, по пути теряя части от кроссовера.В ведомстве отметили, что смогут поделиться подробностями инцидента после выяснения всех обстоятельств.
https://ria.ru/20230721/dtp-1885622776.html
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, екатеринбург
Происшествия, Авто, Екатеринбург
В Екатеринбурге водитель Porsche устроил побег от ГИБДД
В Екатеринбурге водитель Porsche протаранил автомобили во время побега от полиции
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге задержали водителя Porsche Cayenne, пытавшегося сбежать от полицейских, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции города.
«
"Задержанный находится в дежурной части полиции и дает показания", — сказала собеседница агентства.
Судя по видео, опубликованному местным порталом E1.RU, водитель, скрываясь от полицейских, протаранил припаркованные во дворе автомобили и машину ДПС.
Его пытались остановить не менее шести правоохранителей, один из которых открыл огонь по колесам. Мужчину это нисколько не останавливало, он медленно, но настойчиво двигался вперед, по пути теряя части от кроссовера.
В ведомстве отметили, что смогут поделиться подробностями инцидента после выяснения всех обстоятельств.
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