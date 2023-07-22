https://ria.ru/20230722/polshakov-1885739859.html

Военкор "Известий" Польшаков рассказал о полученных ранениях

Военкор "Известий" Польшаков рассказал о полученных ранениях - РИА Новости, 22.07.2023

Военкор "Известий" Польшаков рассказал о полученных ранениях

Раненый в зоне спецоперации военный корреспондент "Известий" Роман Польшаков перенес операцию на стопе, сообщается на сайте издания. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T21:25

2023-07-22T21:25

2023-07-22T21:33

специальная военная операция на украине

ростислав журавлев

украина

известия (газета)

журналистика

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Раненый в зоне спецоперации военный корреспондент "Известий" Роман Польшаков перенес операцию на стопе, сообщается на сайте издания. Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора телеканала Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей. "Как врачи сказали, три осколка еще во мне, получается. Один в районе диафрагмы застрял шарик, один в боку и один - в ягодице. На ноге полностью навылет одна прошла, но кость не задета. И где стопа - тоже навылет, но там сделали операцию, всё зашили, чтобы остановить кровотечение", - приводит издание слова Польшакова. Корреспондент также отметил, что у оператора "Известий" Дмитрия Шикова задеты только мягкие ткани.

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ростислав журавлев, украина, известия (газета), журналистика