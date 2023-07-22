https://ria.ru/20230722/polshakov-1885739859.html
Военкор "Известий" Польшаков рассказал о полученных ранениях
Военкор "Известий" Польшаков рассказал о полученных ранениях - РИА Новости, 22.07.2023
Военкор "Известий" Польшаков рассказал о полученных ранениях
Раненый в зоне спецоперации военный корреспондент "Известий" Роман Польшаков перенес операцию на стопе, сообщается на сайте издания. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T21:25
2023-07-22T21:25
2023-07-22T21:33
специальная военная операция на украине
ростислав журавлев
украина
известия (газета)
журналистика
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Раненый в зоне спецоперации военный корреспондент "Известий" Роман Польшаков перенес операцию на стопе, сообщается на сайте издания. Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора телеканала Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей. "Как врачи сказали, три осколка еще во мне, получается. Один в районе диафрагмы застрял шарик, один в боку и один - в ягодице. На ноге полностью навылет одна прошла, но кость не задета. И где стопа - тоже навылет, но там сделали операцию, всё зашили, чтобы остановить кровотечение", - приводит издание слова Польшакова. Корреспондент также отметил, что у оператора "Известий" Дмитрия Шикова задеты только мягкие ткани.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростислав журавлев, украина, известия (газета), журналистика
Специальная военная операция на Украине, Ростислав Журавлев, Украина, Известия (газета), журналистика
Военкор "Известий" Польшаков рассказал о полученных ранениях
Раненный в зоне спецоперации военкор "Известий" Польшаков рассказал о своем состоянии