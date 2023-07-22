Рейтинг@Mail.ru
Военкор "Известий" Польшаков рассказал о полученных ранениях - РИА Новости, 22.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 22.07.2023 (обновлено: 21:33 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/polshakov-1885739859.html
Военкор "Известий" Польшаков рассказал о полученных ранениях
Военкор "Известий" Польшаков рассказал о полученных ранениях - РИА Новости, 22.07.2023
Военкор "Известий" Польшаков рассказал о полученных ранениях
Раненый в зоне спецоперации военный корреспондент "Известий" Роман Польшаков перенес операцию на стопе, сообщается на сайте издания. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T21:25
2023-07-22T21:33
специальная военная операция на украине
ростислав журавлев
украина
известия (газета)
журналистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883968050_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b664987aaba942fbeae0414f4979c507.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Раненый в зоне спецоперации военный корреспондент "Известий" Роман Польшаков перенес операцию на стопе, сообщается на сайте издания. Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора телеканала Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей. "Как врачи сказали, три осколка еще во мне, получается. Один в районе диафрагмы застрял шарик, один в боку и один - в ягодице. На ноге полностью навылет одна прошла, но кость не задета. И где стопа - тоже навылет, но там сделали операцию, всё зашили, чтобы остановить кровотечение", - приводит издание слова Польшакова. Корреспондент также отметил, что у оператора "Известий" Дмитрия Шикова задеты только мягкие ткани.
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883968050_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4ea80077668aefdf2776112be05a47de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростислав журавлев, украина, известия (газета), журналистика
Специальная военная операция на Украине, Ростислав Журавлев, Украина, Известия (газета), журналистика
Военкор "Известий" Польшаков рассказал о полученных ранениях

Раненный в зоне спецоперации военкор "Известий" Польшаков рассказал о своем состоянии

© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ готовят реактивную систему залпового огня RAK-SA-12. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Раненый в зоне спецоперации военный корреспондент "Известий" Роман Польшаков перенес операцию на стопе, сообщается на сайте издания.
Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, его состояние стабильное. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков получил осколочные ранения и перелом ноги, у оператора телеканала Дмитрия Шилкова также осколочные ранения и перелом тазобедренных костей.
«
"Как врачи сказали, три осколка еще во мне, получается. Один в районе диафрагмы застрял шарик, один в боку и один - в ягодице. На ноге полностью навылет одна прошла, но кость не задета. И где стопа - тоже навылет, но там сделали операцию, всё зашили, чтобы остановить кровотечение", - приводит издание слова Польшакова.
Корреспондент также отметил, что у оператора "Известий" Дмитрия Шикова задеты только мягкие ткани.
 
Специальная военная операция на УкраинеРостислав ЖуравлевУкраинаИзвестия (газета)журналистика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала