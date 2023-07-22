https://ria.ru/20230722/polezhaev-1885654139.html

Бывший вице-губернатор Белгородской области признался во взяточничестве

Бывший вице-губернатор Белгородской области признался во взяточничестве - РИА Новости, 22.07.2023

Бывший вице-губернатор Белгородской области признался во взяточничестве

Бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев признал свою вину во взятках в особо крупном размере, сторона обвинения ходатайствовала... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T10:56

2023-07-22T10:56

2023-07-22T10:56

происшествия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев признал свою вину во взятках в особо крупном размере, сторона обвинения ходатайствовала о домашнем аресте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В пятницу СУСК по Белгородской области сообщил, что Полежаев подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, чиновник в январе 2022 и 2023 годах получил от директора одной строительной компании два автомобиля в обмен на свою помощь в проверке работ по строительству очистных сооружений и заключении контрактов с этой компанией. Сумма, за которую были приобретены автомобили, составила более 17 миллионов рублей. В субботу в Свердловском районом суде города Белгорода началось заседание по избрании меры пресечения Полежаеву. Сторона обвинения подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Сторона защиты сказала, что не возражает. "Поддерживаю", - ответил бывший чиновник. Представитель прокуратуры спросил, признает ли он свою вину в инкриминируемых преступлениях. "Вину признаю", - ответил Полежаев. Судья удалился для принятия решения. В январе 2019 года Полежаев был назначен заместителем губернатора Белгородской области и стал руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. До этого с 2015 по 2019 годы он был главой администрации Белгорода. Полежаев был награжден большим количеством почетных грамот и благодарностей. В 2010 году он стал "Почетным строителем Российской Федерации", в 2013 году получил медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за свой долголетний и преданный труд. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля сообщил, что снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению в обстреливаемых ВСУ Шебекино и Новой Таволжанке.

https://ria.ru/20230718/novoselskaya-1884887194.html

https://ria.ru/20230713/korruptsiya-1883883998.html

белгородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, белгородская область