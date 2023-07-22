Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 22.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/pogoda-1885646369.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 22.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность без существенных осадков и до плюс 24 градусов ожидается в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T09:31
2023-07-22T09:31
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364977_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_166b23b73404fc1aceca8c819c8acf6b.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Переменная облачность без существенных осадков и до плюс 24 градусов ожидается в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу погоду в Москве будет формировать узкая полоса повышенного давления. "В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 20-24 градуса, в Подмосковье - от 20 до 25 градусов тепла", - сказал Леус. По словам синоптика, ветер будет юго-западный, четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного ниже нормы - 745 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230714/sochi-1884163525.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364977_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6fff2ffebda50d2f109ea98b297997ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве в субботу ожидаются переменная облачность и до 24 градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДевушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной
Девушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Девушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Переменная облачность без существенных осадков и до плюс 24 градусов ожидается в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в субботу погоду в Москве будет формировать узкая полоса повышенного давления.
"В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 20-24 градуса, в Подмосковье - от 20 до 25 градусов тепла", - сказал Леус.
По словам синоптика, ветер будет юго-западный, четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного ниже нормы - 745 миллиметров ртутного столба.
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
В Сочи прогнозируют увеличение курортного сезона благодаря теплой погоде
14 июля, 13:29
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала