https://ria.ru/20230722/pogoda-1885646369.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 22.07.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Переменная облачность без существенных осадков и до плюс 24 градусов ожидается в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T09:31

2023-07-22T09:31

2023-07-22T09:31

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Переменная облачность без существенных осадков и до плюс 24 градусов ожидается в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу погоду в Москве будет формировать узкая полоса повышенного давления. "В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 20-24 градуса, в Подмосковье - от 20 до 25 градусов тепла", - сказал Леус. По словам синоптика, ветер будет юго-западный, четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного ниже нормы - 745 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230714/sochi-1884163525.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода