https://ria.ru/20230722/pogoda-1885646369.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 22.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность без существенных осадков и до плюс 24 градусов ожидается в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T09:31
2023-07-22T09:31
2023-07-22T09:31
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Переменная облачность без существенных осадков и до плюс 24 градусов ожидается в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу погоду в Москве будет формировать узкая полоса повышенного давления. "В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 20-24 градуса, в Подмосковье - от 20 до 25 градусов тепла", - сказал Леус. По словам синоптика, ветер будет юго-западный, четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно немного ниже нормы - 745 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230714/sochi-1884163525.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
В Москве в субботу ожидаются переменная облачность и до 24 градусов тепла