https://ria.ru/20230722/pogibshie-1885703793.html

Число погибших при прорыве трубы в ТЦ в Москве выросло до четырех

Число погибших при прорыве трубы в ТЦ в Москве выросло до четырех - РИА Новости, 22.07.2023

Число погибших при прорыве трубы в ТЦ в Москве выросло до четырех

Количество жертв прорыва трубы в ТЦ "Времена года" в Москве достигло четырех человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T17:01

2023-07-22T17:01

2023-07-22T23:55

происшествия

москва

сергей собянин

прорыв трубы в тц "времена года" в москве

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Количество жертв прорыва трубы в ТЦ "Времена года" в Москве достигло четырех человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram."Трагедия в ТЦ унесла жизни еще троих человек. Соболезную родным и близким. Спасатели продолжают работать", — написал он.Перед этим мэр сообщил, что прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре "Времена года" в Москве, есть пострадавшие с ожогами. На тот момент было известно об одном погибшем."Всем пострадавшим оказываем медицинскую помощь", — добавил Собянин.Позднее в столичной прокуратуре уточнили, что все погибшие при ЧП — женщины. В МЧС добавили, что после аварии госпитализировали девять человек.Ранее экстренные службы сообщили РИА Новости о трех пострадавших. Кроме того, еще 18 человек отрезаны от выхода, но они находятся "в безопасном помещении". Следственный комитет, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.Сотрудница ТЦ "Времена года" рассказала журналистам, что трубы с горячей водой прорвало на минус первом этаже."Начала смотреть по направлению эскалатора вниз, а там поднимается огромный пар горячий, спустилась на первый этаж, и минут двадцать мы стояли и не эвакуировались. На втором-третьем этаже работал эскалатор, на первом этаже он уже не работал, поручни были все горячие. Трубы прорвались на минус первом этаже, а я работала на третьем этаже", — объяснила она.Как передал корреспондент РИА Новости, около здания дежурят десятки машин скорой помощи и пожарных, внутри ТЦ звучит сигнализация. Также на место продолжают прибывать машины "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК) и аварийной службы, они устраняют причины аварии.Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров открыли в 2007 году. Согласно информации с сайта, в торговом центре представлены более 500 брендов — от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома.В ТЦ находятся более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном, магазины брендов Chanel, Hermes, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Bvlgari, Cartier, Stella McCartney, Salvatore Ferragamo.

https://ria.ru/20230722/avariya-1885713514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, сергей собянин, прорыв трубы в тц "времена года" в москве