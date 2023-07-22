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Число погибших при прорыве трубы в ТЦ в Москве выросло до четырех - РИА Новости, 22.07.2023
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17:01 22.07.2023 (обновлено: 23:55 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/pogibshie-1885703793.html
Число погибших при прорыве трубы в ТЦ в Москве выросло до четырех
Число погибших при прорыве трубы в ТЦ в Москве выросло до четырех - РИА Новости, 22.07.2023
Число погибших при прорыве трубы в ТЦ в Москве выросло до четырех
Количество жертв прорыва трубы в ТЦ "Времена года" в Москве достигло четырех человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T17:01
2023-07-22T23:55
происшествия
москва
сергей собянин
прорыв трубы в тц "времена года" в москве
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Количество жертв прорыва трубы в ТЦ "Времена года" в Москве достигло четырех человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.&quot;Трагедия в ТЦ унесла жизни еще троих человек. Соболезную родным и близким. Спасатели продолжают работать&quot;, — написал он.Перед этим мэр сообщил, что прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре "Времена года" в Москве, есть пострадавшие с ожогами. На тот момент было известно об одном погибшем."Всем пострадавшим оказываем медицинскую помощь", — добавил Собянин.Позднее в столичной прокуратуре уточнили, что все погибшие при ЧП — женщины. В МЧС добавили, что после аварии госпитализировали девять человек.Ранее экстренные службы сообщили РИА Новости о трех пострадавших. Кроме того, еще 18 человек отрезаны от выхода, но они находятся "в безопасном помещении". Следственный комитет, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.Сотрудница ТЦ "Времена года" рассказала журналистам, что трубы с горячей водой прорвало на минус первом этаже.&quot;Начала смотреть по направлению эскалатора вниз, а там поднимается огромный пар горячий, спустилась на первый этаж, и минут двадцать мы стояли и не эвакуировались. На втором-третьем этаже работал эскалатор, на первом этаже он уже не работал, поручни были все горячие. Трубы прорвались на минус первом этаже, а я работала на третьем этаже&quot;, — объяснила она.Как передал корреспондент РИА Новости, около здания дежурят десятки машин скорой помощи и пожарных, внутри ТЦ звучит сигнализация. Также на место продолжают прибывать машины "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК) и аварийной службы, они устраняют причины аварии.Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров открыли в 2007 году. Согласно информации с сайта, в торговом центре представлены более 500 брендов — от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома.В ТЦ находятся более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном, магазины брендов Chanel, Hermes, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Bvlgari, Cartier, Stella McCartney, Salvatore Ferragamo.
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происшествия, москва, сергей собянин, прорыв трубы в тц "времена года" в москве
Происшествия, Москва, Сергей Собянин, Прорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве
Число погибших при прорыве трубы в ТЦ в Москве выросло до четырех

Мэр Собянин подтвердил гибель четырех человек при аварии в ТЦ "Времена года" в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудники экстренных служб около ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте
Сотрудники экстренных служб около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудники экстренных служб около ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Количество жертв прорыва трубы в ТЦ "Времена года" в Москве достигло четырех человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.
«

"Трагедия в ТЦ унесла жизни еще троих человек. Соболезную родным и близким. Спасатели продолжают работать", — написал он.

Перед этим мэр сообщил, что прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре "Времена года" в Москве, есть пострадавшие с ожогами. На тот момент было известно об одном погибшем.
"Всем пострадавшим оказываем медицинскую помощь", — добавил Собянин.
Позднее в столичной прокуратуре уточнили, что все погибшие при ЧП — женщины. В МЧС добавили, что после аварии госпитализировали девять человек.
Ранее экстренные службы сообщили РИА Новости о трех пострадавших. Кроме того, еще 18 человек отрезаны от выхода, но они находятся "в безопасном помещении". Следственный комитет, в свою очередь, возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
Сотрудница ТЦ "Времена года" рассказала журналистам, что трубы с горячей водой прорвало на минус первом этаже.
«

"Начала смотреть по направлению эскалатора вниз, а там поднимается огромный пар горячий, спустилась на первый этаж, и минут двадцать мы стояли и не эвакуировались. На втором-третьем этаже работал эскалатор, на первом этаже он уже не работал, поручни были все горячие. Трубы прорвались на минус первом этаже, а я работала на третьем этаже", — объяснила она.

Как передал корреспондент РИА Новости, около здания дежурят десятки машин скорой помощи и пожарных, внутри ТЦ звучит сигнализация. Также на место продолжают прибывать машины "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК) и аварийной службы, они устраняют причины аварии.
Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров открыли в 2007 году. Согласно информации с сайта, в торговом центре представлены более 500 брендов — от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома.
В ТЦ находятся более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном, магазины брендов Chanel, Hermes, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Bvlgari, Cartier, Stella McCartney, Salvatore Ferragamo.
Автомобили экстренных служб около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Авария в ТЦ "Времена года" в Москве
Вчера, 18:38
 
ПроисшествияМоскваСергей СобянинПрорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве
 
 
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