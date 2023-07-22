https://ria.ru/20230722/poezd-1885662527.html
В США сошел с рельсов поезд
В США сошел с рельсов поезд - РИА Новости, 22.07.2023
В США сошел с рельсов поезд
Поезд из 25 вагонов, в одном из которых перевозили растворитель для краски, сошел с рельсов возле города Гавр американского штата Монтана, данных о пострадавших РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T12:13
2023-07-22T12:13
2023-07-22T12:13
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Поезд из 25 вагонов, в одном из которых перевозили растворитель для краски, сошел с рельсов возле города Гавр американского штата Монтана, данных о пострадавших нет, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на местные власти. "Двадцать пять вагонов поезда сошли с рельсов в пятницу вечером к востоку от Гавра ... Это произошло между 17.00 и 17.30 (2.00 и 2.30 мск)", - отмечает телеканал. По данным NBC News, в одном из вагонов был опасный материал - растворитель для краски, однако он "не пролился". Отмечается, что данных о жертвах не поступало, причина инцидента остается неизвестной. Это не первый с начала года инцидент с поездом в США, перевозившим опасные химикаты. Крупная авария произошла 3 февраля, когда грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей угрозы спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог. После аварии власти эвакуировали местных жителей, однако позднее им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыб из-за выброса химических веществ после аварии. По данным июльского исследования, содержание некоторых химикатов после аварии превышало норму в 40 раз.
https://ria.ru/20230718/poezd-1884788243.html
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в мире, гавр, монтана, сша
В мире, Гавр, Монтана, США
В США сошел с рельсов поезд
В США сошел с рельсов поезд из 25 вагонов, пострадавших нет
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Поезд из 25 вагонов, в одном из которых перевозили растворитель для краски, сошел с рельсов возле города Гавр американского штата Монтана, данных о пострадавших нет, сообщил телеканал NBC News
со ссылкой на местные власти.
"Двадцать пять вагонов поезда сошли с рельсов в пятницу вечером к востоку от Гавра ... Это произошло между 17.00 и 17.30 (2.00 и 2.30 мск)", - отмечает телеканал.
По данным NBC News, в одном из вагонов был опасный материал - растворитель для краски, однако он "не пролился". Отмечается, что данных о жертвах не поступало, причина инцидента остается неизвестной.
Это не первый с начала года инцидент с поездом в США
, перевозившим опасные химикаты.
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Крупная авария произошла 3 февраля, когда грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо
3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей угрозы спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.
После аварии власти эвакуировали местных жителей, однако позднее им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыб из-за выброса химических веществ после аварии. По данным июльского исследования, содержание некоторых химикатов после аварии превышало норму в 40 раз.
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