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Около двух тысяч мертвых пингвинов смыло на берег в Уругвае, сообщили СМИ
Около двух тысяч мертвых пингвинов смыло на берег в Уругвае, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.07.2023
Около двух тысяч мертвых пингвинов смыло на берег в Уругвае, сообщили СМИ
Не менее 2 тысяч мертвых магеллановых пингвинов без признаков птичьего гриппа смыло на берег в Уругвае за последние десять дней, передает газета Pais со ссылкой РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T17:01
2023-07-22T17:01
2023-07-22T17:01
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Не менее 2 тысяч мертвых магеллановых пингвинов без признаков птичьего гриппа смыло на берег в Уругвае за последние десять дней, передает газета Pais со ссылкой на местные власти. Как отмечает газета, ссылаясь на главу отдела фауны министерства окружающей среды Кармен Лейзагойен, это были магеллановы пингвины, в основном молодые особи, которые погибли в Атлантике и были перенесены течениями на пляжи в департаментах Канелонес, Мальдонадо и Роча Уругваи, на границе с Бразилией. "Это смертность в воде, 90% пингвинов - это молодые особи, не имевшие запасы жира, и с пустыми желудками", - цитирует газета заявление Лейзагойен. Также глава отдела ведомства подчеркнула, что все взятые пробы дали отрицательный результат на птичий грипп. Как подчеркнула газета со ссылкой на Лейзагойен, такое число погибших пингвинов является беспрецедентным.
https://ria.ru/20230712/solovi-1883949291.html
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в мире, уругвай, бразилия, здоровье - общество
В мире, Уругвай, Бразилия, Здоровье - Общество
Около двух тысяч мертвых пингвинов смыло на берег в Уругвае, сообщили СМИ
Pais: не менее двух тысяч мертвых пингвинов смыло на берег в Уругвае за десять дней