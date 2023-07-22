Рейтинг@Mail.ru
Около двух тысяч мертвых пингвинов смыло на берег в Уругвае, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/pingviny-1885703632.html
Около двух тысяч мертвых пингвинов смыло на берег в Уругвае, сообщили СМИ
Около двух тысяч мертвых пингвинов смыло на берег в Уругвае, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.07.2023
Около двух тысяч мертвых пингвинов смыло на берег в Уругвае, сообщили СМИ
Не менее 2 тысяч мертвых магеллановых пингвинов без признаков птичьего гриппа смыло на берег в Уругвае за последние десять дней, передает газета Pais со ссылкой РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T17:01
2023-07-22T17:01
в мире
уругвай
бразилия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885701417_0:60:1534:923_1920x0_80_0_0_bfce5c00a32f212644dcdbbce6bd9ee9.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Не менее 2 тысяч мертвых магеллановых пингвинов без признаков птичьего гриппа смыло на берег в Уругвае за последние десять дней, передает газета Pais со ссылкой на местные власти. Как отмечает газета, ссылаясь на главу отдела фауны министерства окружающей среды Кармен Лейзагойен, это были магеллановы пингвины, в основном молодые особи, которые погибли в Атлантике и были перенесены течениями на пляжи в департаментах Канелонес, Мальдонадо и Роча Уругваи, на границе с Бразилией. "Это смертность в воде, 90% пингвинов - это молодые особи, не имевшие запасы жира, и с пустыми желудками", - цитирует газета заявление Лейзагойен. Также глава отдела ведомства подчеркнула, что все взятые пробы дали отрицательный результат на птичий грипп. Как подчеркнула газета со ссылкой на Лейзагойен, такое число погибших пингвинов является беспрецедентным.
https://ria.ru/20230712/solovi-1883949291.html
https://ria.ru/20230719/vulkan-1884972836.html
уругвай
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885701417_129:0:1493:1023_1920x0_80_0_0_1826b1525aa06f16bd8b554b06993f5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, уругвай, бразилия, здоровье - общество
В мире, Уругвай, Бразилия, Здоровье - Общество
Около двух тысяч мертвых пингвинов смыло на берег в Уругвае, сообщили СМИ

Pais: не менее двух тысяч мертвых пингвинов смыло на берег в Уругвае за десять дней

© AFP 2023 / STRINGERПингвины, выброшенные на берег в Урагвае
Пингвины, выброшенные на берег в Урагвае - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AFP 2023 / STRINGER
Пингвины, выброшенные на берег в Урагвае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Не менее 2 тысяч мертвых магеллановых пингвинов без признаков птичьего гриппа смыло на берег в Уругвае за последние десять дней, передает газета Pais со ссылкой на местные власти.
Как отмечает газета, ссылаясь на главу отдела фауны министерства окружающей среды Кармен Лейзагойен, это были магеллановы пингвины, в основном молодые особи, которые погибли в Атлантике и были перенесены течениями на пляжи в департаментах Канелонес, Мальдонадо и Роча Уругваи, на границе с Бразилией.
Соловей - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Около 300 птиц обнаружили на территории Москвы на акции "Учет соловьев"
12 июля, 11:55
"Это смертность в воде, 90% пингвинов - это молодые особи, не имевшие запасы жира, и с пустыми желудками", - цитирует газета заявление Лейзагойен. Также глава отдела ведомства подчеркнула, что все взятые пробы дали отрицательный результат на птичий грипп.
Как подчеркнула газета со ссылкой на Лейзагойен, такое число погибших пингвинов является беспрецедентным.
Пепловый выброс произошел на вулкане Эбеко - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 километра
19 июля, 04:06
 
В миреУругвайБразилияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала