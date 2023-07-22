https://ria.ru/20230722/pesnya-1885745503.html

СМИ: в Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке

СМИ: в Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке - РИА Новости, 22.07.2023

СМИ: в Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке

Потасовка произошла в Белой Церкви в Киевской области из-за того, что компания людей слушала на улице песню "На теплоходе музыка играет", пишет украинское... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T22:40

2023-07-22T22:40

2023-07-22T22:58

украина

виктор цой

страна.ua

верховная рада украины

сергей лавров

белая церковь (город)

россия

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Потасовка произошла в Белой Церкви в Киевской области из-за того, что компания людей слушала на улице песню "На теплоходе музыка играет", пишет украинское издание "Страна.ua". "В Белой Церкви драка из-за русской музыки. Конфликт произошел с компанией, которая слушала песню "На теплоходе музыка играет" на улице", — говорится в публикации. В начале июня депутат Верховной рады Наталья Пипа написала заявление в полицию на молодого человека, который исполнял на улице во Львове песни легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. Действия парламентария, которая утверждала, что музыкант нарушает закон, вызвали волнообразный отклик в соцсетях — там развернулась кампания в поддержку певца. Пользователи среди прочего отмечали трудное положение русского языка на Украине. Позже в госагентстве по искусству при Минкультуры заявили, что песни Цоя в стране не запрещено исполнять публично. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230721/skandal-1885449393.html

https://ria.ru/20230713/pesni-1884055731.html

украина

белая церковь (город)

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украина, виктор цой, страна.ua, верховная рада украины, сергей лавров, белая церковь (город), россия