https://ria.ru/20230722/pesnya-1885745503.html
СМИ: в Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке
СМИ: в Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке - РИА Новости, 22.07.2023
СМИ: в Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке
Потасовка произошла в Белой Церкви в Киевской области из-за того, что компания людей слушала на улице песню "На теплоходе музыка играет", пишет украинское... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T22:40
2023-07-22T22:40
2023-07-22T22:58
украина
виктор цой
страна.ua
верховная рада украины
сергей лавров
белая церковь (город)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155034/43/1550344379_0:146:3382:2048_1920x0_80_0_0_aea56a0f31bbfdcb157626e75fa517b9.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Потасовка произошла в Белой Церкви в Киевской области из-за того, что компания людей слушала на улице песню "На теплоходе музыка играет", пишет украинское издание "Страна.ua". "В Белой Церкви драка из-за русской музыки. Конфликт произошел с компанией, которая слушала песню "На теплоходе музыка играет" на улице", — говорится в публикации. В начале июня депутат Верховной рады Наталья Пипа написала заявление в полицию на молодого человека, который исполнял на улице во Львове песни легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. Действия парламентария, которая утверждала, что музыкант нарушает закон, вызвали волнообразный отклик в соцсетях — там развернулась кампания в поддержку певца. Пользователи среди прочего отмечали трудное положение русского языка на Украине. Позже в госагентстве по искусству при Минкультуры заявили, что песни Цоя в стране не запрещено исполнять публично. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230721/skandal-1885449393.html
https://ria.ru/20230713/pesni-1884055731.html
украина
белая церковь (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155034/43/1550344379_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_20481af5dc95761d6edaf99af67f0d1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, виктор цой, страна.ua, верховная рада украины, сергей лавров, белая церковь (город), россия
Украина, Виктор Цой, Страна.ua, Верховная Рада Украины, Сергей Лавров, Белая Церковь (город), Россия
СМИ: в Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке
"Страна.ua": в Киевской области произошла драка из-за песни "На теплоходе музыка играет"