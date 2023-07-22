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СМИ: в Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке - РИА Новости, 22.07.2023
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22:40 22.07.2023 (обновлено: 22:58 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/pesnya-1885745503.html
СМИ: в Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке
СМИ: в Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке - РИА Новости, 22.07.2023
СМИ: в Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке
Потасовка произошла в Белой Церкви в Киевской области из-за того, что компания людей слушала на улице песню "На теплоходе музыка играет", пишет украинское... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T22:40
2023-07-22T22:58
украина
виктор цой
страна.ua
верховная рада украины
сергей лавров
белая церковь (город)
россия
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Потасовка произошла в Белой Церкви в Киевской области из-за того, что компания людей слушала на улице песню "На теплоходе музыка играет", пишет украинское издание "Страна.ua". "В Белой Церкви драка из-за русской музыки. Конфликт произошел с компанией, которая слушала песню "На теплоходе музыка играет" на улице", — говорится в публикации. В начале июня депутат Верховной рады Наталья Пипа написала заявление в полицию на молодого человека, который исполнял на улице во Львове песни легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. Действия парламентария, которая утверждала, что музыкант нарушает закон, вызвали волнообразный отклик в соцсетях — там развернулась кампания в поддержку певца. Пользователи среди прочего отмечали трудное положение русского языка на Украине. Позже в госагентстве по искусству при Минкультуры заявили, что песни Цоя в стране не запрещено исполнять публично. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230721/skandal-1885449393.html
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украина
белая церковь (город)
россия
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украина, виктор цой, страна.ua, верховная рада украины, сергей лавров, белая церковь (город), россия
Украина, Виктор Цой, Страна.ua, Верховная Рада Украины, Сергей Лавров, Белая Церковь (город), Россия
СМИ: в Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке

"Страна.ua": в Киевской области произошла драка из-за песни "На теплоходе музыка играет"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Потасовка произошла в Белой Церкви в Киевской области из-за того, что компания людей слушала на улице песню "На теплоходе музыка играет", пишет украинское издание "Страна.ua".
"В Белой Церкви драка из-за русской музыки. Конфликт произошел с компанией, которая слушала песню "На теплоходе музыка играет" на улице", — говорится в публикации.
Кадр видео, на котором врач унижает русскую пациентку
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21 июля, 11:30
В начале июня депутат Верховной рады Наталья Пипа написала заявление в полицию на молодого человека, который исполнял на улице во Львове песни легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. Действия парламентария, которая утверждала, что музыкант нарушает закон, вызвали волнообразный отклик в соцсетях — там развернулась кампания в поддержку певца. Пользователи среди прочего отмечали трудное положение русского языка на Украине. Позже в госагентстве по искусству при Минкультуры заявили, что песни Цоя в стране не запрещено исполнять публично.
В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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В Киеве запретили включать песни на русском языке в публичных местах
13 июля, 18:14
 
УкраинаВиктор ЦойСтрана.uaВерховная Рада УкраиныСергей ЛавровБелая Церковь (город)Россия
 
 
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