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"Осада города". В США раскрыли сценарий катастрофы после разгрома ВСУ
"Осада города". В США раскрыли сценарий катастрофы после разгрома ВСУ - РИА Новости, 22.07.2023
"Осада города". В США раскрыли сценарий катастрофы после разгрома ВСУ
Россия жестко ответит, если страны НАТО в ответ на разгром украинской армии попытаются заблокировать Калининградскую область, заявил экс-разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T18:20
2023-07-22T18:20
2023-07-22T19:52
политика
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Россия жестко ответит, если страны НАТО в ответ на разгром украинской армии попытаются заблокировать Калининградскую область, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала US Tour of Duty."Блокада Калининграда будет актом войны против России, которая на сто процентов даст военный ответ на такой шаг", — сказал офицер.Так он ответил на вопрос зрителя, спросившего о возможности окружения российского региона в случае поражения Киева.По его словам, США не готовы пойти на такой шаг. Вашингтон также не будет "спускать с поводка" Варшаву, все действия Польши против России будут происходить по ее личной инициативе, уточнил Риттер.Бывший разведчик также считает, что польское руководство может попробовать ввести войска во Львов, но это не станет сюрпризом для президента России Владимира Путина, который неоднократно озвучивал планы соседней с Украиной страны.
https://ria.ru/20230722/panika-1885683752.html
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политика, россия, сша, калининградская область, скотт риттер, владимир путин, нато, украина
Политика, Россия, США, Калининградская область, Скотт Риттер, Владимир Путин, НАТО, Украина
"Осада города". В США раскрыли сценарий катастрофы после разгрома ВСУ
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия жестко ответит НАТО в случае блокады Калининграда