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Ортега обвинил ЕС в борьбе с революционными властями Латинской Америки - РИА Новости, 22.07.2023
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04:15 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/ortega-1885633250.html
Ортега обвинил ЕС в борьбе с революционными властями Латинской Америки
Ортега обвинил ЕС в борьбе с революционными властями Латинской Америки - РИА Новости, 22.07.2023
Ортега обвинил ЕС в борьбе с революционными властями Латинской Америки
Правительство Никарагуа приняло участие в саммите ЕС и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), чтобы поддержать коммуникацию,... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T04:15
2023-07-22T04:15
никарагуа
латинская америка
брюссель
даниэль ортега
николас мадуро
луис инасиу лула да силва
евросоюз
селак
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МЕХИКО, 22 июл - РИА Новости. Правительство Никарагуа приняло участие в саммите ЕС и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), чтобы поддержать коммуникацию, несмотря на враждебную позицию Европы, которая как и США нацелена на смену революционных правительств Латинской Америки, заявил президент центральноамериканской страны Даниэль Ортега. &quot;Мы пошли на встречу, потому что мы не собираемся прерывать связь со странами, политику которых мы не разделяем, где не соблюдают международные законы, совершают отвратительные преступления, но мы хотим, чтобы они нас уважали. Они хотят управлять Никарагуа, и логически, согласно янки, согласно Соединенным Штатам, они хотят ухода революционных правительств Латинской Америки&quot;, - сказал Ортега в ходе церемонии по случаю годовщины Сандинистской революции, которую транслировал Canal 4.По словам президента, Евросоюз и Европейский парламент настроены против Манагуа, "говорят о варварстве в отношении Никарагуа и призывает к новым санкциям". "Из Европейского Союза раздаются голоса, нарушающие права Никарагуа, а также Венесуэлы, и даже обсуждающие запрет на участие во встрече президента Николаса Мадуро под угрозой заключения в тюрьму", - добавил Ортега. Третий саммит СЕЛАК и Европейского Союза прошел 17 и 18 июля в Брюсселе после восьмилетнего перерыва. Европейскому союзу не удалось навязать странам СЕЛАК в ходе двухдневного саммита в Брюсселе итоговое заявление с осуждением России по украинскому вопросу - он свелся к общим фразам об "обеспокоенности продолжающейся войной против Украины" и поддержке дипломатических усилий без упоминания Москвы. Однако и этот условно нейтральный 15-й параграф итоговой декларации не устроил Никарагуа, страна отказалась подписывать документ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил по итогам саммита, что мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине, отметив при этом важность усилий всех стран для его разрешения.
https://ria.ru/20230722/selak-1885632538.html
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никарагуа, латинская америка, брюссель, даниэль ортега, николас мадуро, луис инасиу лула да силва, евросоюз, селак, в мире
Никарагуа, Латинская Америка, Брюссель, Даниэль Ортега, Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва, Евросоюз, СЕЛАК, В мире
Ортега обвинил ЕС в борьбе с революционными властями Латинской Америки

Президент Никарагуа Ортега: ЕС хочет избавиться от революционных властей Латинской Америки

© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа. Архивное фото
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МЕХИКО, 22 июл - РИА Новости. Правительство Никарагуа приняло участие в саммите ЕС и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), чтобы поддержать коммуникацию, несмотря на враждебную позицию Европы, которая как и США нацелена на смену революционных правительств Латинской Америки, заявил президент центральноамериканской страны Даниэль Ортега.
«

"Мы пошли на встречу, потому что мы не собираемся прерывать связь со странами, политику которых мы не разделяем, где не соблюдают международные законы, совершают отвратительные преступления, но мы хотим, чтобы они нас уважали. Они хотят управлять Никарагуа, и логически, согласно янки, согласно Соединенным Штатам, они хотят ухода революционных правительств Латинской Америки", - сказал Ортега в ходе церемонии по случаю годовщины Сандинистской революции, которую транслировал Canal 4.

По словам президента, Евросоюз и Европейский парламент настроены против Манагуа, "говорят о варварстве в отношении Никарагуа и призывает к новым санкциям".
"Из Европейского Союза раздаются голоса, нарушающие права Никарагуа, а также Венесуэлы, и даже обсуждающие запрет на участие во встрече президента Николаса Мадуро под угрозой заключения в тюрьму", - добавил Ортега.
Третий саммит СЕЛАК и Европейского Союза прошел 17 и 18 июля в Брюсселе после восьмилетнего перерыва. Европейскому союзу не удалось навязать странам СЕЛАК в ходе двухдневного саммита в Брюсселе итоговое заявление с осуждением России по украинскому вопросу - он свелся к общим фразам об "обеспокоенности продолжающейся войной против Украины" и поддержке дипломатических усилий без упоминания Москвы. Однако и этот условно нейтральный 15-й параграф итоговой декларации не устроил Никарагуа, страна отказалась подписывать документ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил по итогам саммита, что мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине, отметив при этом важность усилий всех стран для его разрешения.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
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НикарагуаЛатинская АмерикаБрюссельДаниэль ОртегаНиколас МадуроЛуис Инасиу Лула да СилваЕвросоюзСЕЛАКВ мире
 
 
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