https://ria.ru/20230722/ortega-1885633250.html

Ортега обвинил ЕС в борьбе с революционными властями Латинской Америки

Ортега обвинил ЕС в борьбе с революционными властями Латинской Америки - РИА Новости, 22.07.2023

Ортега обвинил ЕС в борьбе с революционными властями Латинской Америки

Правительство Никарагуа приняло участие в саммите ЕС и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), чтобы поддержать коммуникацию,... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T04:15

2023-07-22T04:15

2023-07-22T04:15

никарагуа

латинская америка

брюссель

даниэль ортега

николас мадуро

луис инасиу лула да силва

евросоюз

селак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758031438_0:134:1926:1217_1920x0_80_0_0_c318326f49a6d5598ce2d4f68d489594.jpg

МЕХИКО, 22 июл - РИА Новости. Правительство Никарагуа приняло участие в саммите ЕС и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), чтобы поддержать коммуникацию, несмотря на враждебную позицию Европы, которая как и США нацелена на смену революционных правительств Латинской Америки, заявил президент центральноамериканской страны Даниэль Ортега. "Мы пошли на встречу, потому что мы не собираемся прерывать связь со странами, политику которых мы не разделяем, где не соблюдают международные законы, совершают отвратительные преступления, но мы хотим, чтобы они нас уважали. Они хотят управлять Никарагуа, и логически, согласно янки, согласно Соединенным Штатам, они хотят ухода революционных правительств Латинской Америки", - сказал Ортега в ходе церемонии по случаю годовщины Сандинистской революции, которую транслировал Canal 4.По словам президента, Евросоюз и Европейский парламент настроены против Манагуа, "говорят о варварстве в отношении Никарагуа и призывает к новым санкциям". "Из Европейского Союза раздаются голоса, нарушающие права Никарагуа, а также Венесуэлы, и даже обсуждающие запрет на участие во встрече президента Николаса Мадуро под угрозой заключения в тюрьму", - добавил Ортега. Третий саммит СЕЛАК и Европейского Союза прошел 17 и 18 июля в Брюсселе после восьмилетнего перерыва. Европейскому союзу не удалось навязать странам СЕЛАК в ходе двухдневного саммита в Брюсселе итоговое заявление с осуждением России по украинскому вопросу - он свелся к общим фразам об "обеспокоенности продолжающейся войной против Украины" и поддержке дипломатических усилий без упоминания Москвы. Однако и этот условно нейтральный 15-й параграф итоговой декларации не устроил Никарагуа, страна отказалась подписывать документ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил по итогам саммита, что мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине, отметив при этом важность усилий всех стран для его разрешения.

https://ria.ru/20230722/selak-1885632538.html

никарагуа

латинская америка

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

никарагуа, латинская америка, брюссель, даниэль ортега, николас мадуро, луис инасиу лула да силва, евросоюз, селак, в мире