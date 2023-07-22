Орбан предрек крах экономик Великобритании, Франции и Италии
Орбан: Великобритания, Франция и Италия покинут десятку экономик мира к 2030 году
© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире телеканала М1, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое.
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"Если бросим взгляд на список, составленный МВФ, где страны ранжированы на основе величины их ВВП, то увидим, что к 2030 году из верхней десятки этого рейтинга выпадут сейчас находящиеся там Великобритания, Италия и Франция, а занимающая четвертое место Германия сползет на десятое. Это реальность", — сказал Орбан, выступая с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад.
По его словам, Евросоюз сейчас чувствует себя "окруженным и испуганным". "В начале недели был саммит ЕС и Латинской Америки, где я своими глазами видел и своими ушами слышал, что самыми частыми выражениями в словаре латиноамериканских лидеров были "геноцид коренных народов", "рабство" и "репаративное правосудие". Неудивительно, что ЕС чувствует себя окруженным", — отметил Орбан.
Он отметил, что Евросоюз — это "слабый и богатый союз", который боится конкуренции, "как постаревший чемпион по боксу, который хвастается своими чемпионскими поясами, но больше не хочет выходить на ринг". "Это ведет к изоляции, экономическому, политическому и культурному гетто", — добавил Орбан.