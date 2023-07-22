https://ria.ru/20230722/orban-1885696956.html

Орбан предрек крах экономик Великобритании, Франции и Италии

Орбан предрек крах экономик Великобритании, Франции и Италии - РИА Новости, 22.07.2023

Орбан предрек крах экономик Великобритании, Франции и Италии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире телеканала М1, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T16:23

2023-07-22T16:23

2023-07-22T17:36

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франция

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мвф

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БУДАПЕШТ, 22 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире телеканала М1, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. "Если бросим взгляд на список, составленный МВФ, где страны ранжированы на основе величины их ВВП, то увидим, что к 2030 году из верхней десятки этого рейтинга выпадут сейчас находящиеся там Великобритания, Италия и Франция, а занимающая четвертое место Германия сползет на десятое. Это реальность", — сказал Орбан, выступая с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад.По его словам, Евросоюз сейчас чувствует себя "окруженным и испуганным". "В начале недели был саммит ЕС и Латинской Америки, где я своими глазами видел и своими ушами слышал, что самыми частыми выражениями в словаре латиноамериканских лидеров были "геноцид коренных народов", "рабство" и "репаративное правосудие". Неудивительно, что ЕС чувствует себя окруженным", — отметил Орбан. Он отметил, что Евросоюз — это "слабый и богатый союз", который боится конкуренции, "как постаревший чемпион по боксу, который хвастается своими чемпионскими поясами, но больше не хочет выходить на ринг". "Это ведет к изоляции, экономическому, политическому и культурному гетто", — добавил Орбан.

https://ria.ru/20230722/orban-1885683438.html

https://ria.ru/20230701/politika-1881682855.html

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Наталья Макарова

в мире, великобритания, франция, италия, виктор орбан, евросоюз, мвф