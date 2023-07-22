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Орбан предрек крах экономик Великобритании, Франции и Италии - РИА Новости, 22.07.2023
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16:23 22.07.2023 (обновлено: 17:36 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/orban-1885696956.html
Орбан предрек крах экономик Великобритании, Франции и Италии
Орбан предрек крах экономик Великобритании, Франции и Италии - РИА Новости, 22.07.2023
Орбан предрек крах экономик Великобритании, Франции и Италии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире телеканала М1, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T16:23
2023-07-22T17:36
в мире
великобритания
франция
италия
виктор орбан
евросоюз
мвф
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БУДАПЕШТ, 22 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире телеканала М1, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое. &quot;Если бросим взгляд на список, составленный МВФ, где страны ранжированы на основе величины их ВВП, то увидим, что к 2030 году из верхней десятки этого рейтинга выпадут сейчас находящиеся там Великобритания, Италия и Франция, а занимающая четвертое место Германия сползет на десятое. Это реальность&quot;, — сказал Орбан, выступая с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад.По его словам, Евросоюз сейчас чувствует себя "окруженным и испуганным". "В начале недели был саммит ЕС и Латинской Америки, где я своими глазами видел и своими ушами слышал, что самыми частыми выражениями в словаре латиноамериканских лидеров были "геноцид коренных народов", "рабство" и "репаративное правосудие". Неудивительно, что ЕС чувствует себя окруженным", — отметил Орбан. Он отметил, что Евросоюз — это "слабый и богатый союз", который боится конкуренции, "как постаревший чемпион по боксу, который хвастается своими чемпионскими поясами, но больше не хочет выходить на ринг". "Это ведет к изоляции, экономическому, политическому и культурному гетто", — добавил Орбан.
https://ria.ru/20230722/orban-1885683438.html
https://ria.ru/20230701/politika-1881682855.html
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в мире, великобритания, франция, италия, виктор орбан, евросоюз, мвф
В мире, Великобритания, Франция, Италия, Виктор Орбан, Евросоюз, МВФ
Орбан предрек крах экономик Великобритании, Франции и Италии

Орбан: Великобритания, Франция и Италия покинут десятку экономик мира к 2030 году

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире телеканала М1, что к концу десятилетия Великобритания, Италия и Франция покинут первую десятку экономик мира, а Германия с четвертого места опустится на десятое.
«

"Если бросим взгляд на список, составленный МВФ, где страны ранжированы на основе величины их ВВП, то увидим, что к 2030 году из верхней десятки этого рейтинга выпадут сейчас находящиеся там Великобритания, Италия и Франция, а занимающая четвертое место Германия сползет на десятое. Это реальность", — сказал Орбан, выступая с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад.

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По его словам, Евросоюз сейчас чувствует себя "окруженным и испуганным". "В начале недели был саммит ЕС и Латинской Америки, где я своими глазами видел и своими ушами слышал, что самыми частыми выражениями в словаре латиноамериканских лидеров были "геноцид коренных народов", "рабство" и "репаративное правосудие". Неудивительно, что ЕС чувствует себя окруженным", — отметил Орбан.
Он отметил, что Евросоюз — это "слабый и богатый союз", который боится конкуренции, "как постаревший чемпион по боксу, который хвастается своими чемпионскими поясами, но больше не хочет выходить на ринг". "Это ведет к изоляции, экономическому, политическому и культурному гетто", — добавил Орбан.
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