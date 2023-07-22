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Орбан предупредил о последствиях отказа Европы от российской энергии - РИА Новости, 22.07.2023
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15:04 22.07.2023 (обновлено: 15:07 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/orban-1885683438.html
Орбан предупредил о последствиях отказа Европы от российской энергии
Орбан предупредил о последствиях отказа Европы от российской энергии - РИА Новости, 22.07.2023
Орбан предупредил о последствиях отказа Европы от российской энергии
Европу можно отделить от российской энергии, но это будет иллюзия, поскольку Россию отделить от остальной части мира нельзя, российское энергосырье найдет... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T15:04
2023-07-22T15:07
европа
россия
венгрия
виктор орбан
ласло кевер
петер сийярто
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. Европу можно отделить от российской энергии, но это будет иллюзия, поскольку Россию отделить от остальной части мира нельзя, российское энергосырье найдет другого покупателя, а Европа окажется в пострадавших, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала М1. &quot;Конечно, Европу можно отделить от российской энергии, но это на самом деле иллюзия и не возымеет эффекта, потому что Россию нельзя отделить от остальной части мира. Российское сырье купит кто-то другой, а мы страдаем от военной инфляции и теряем нашу конкурентоспособность&quot;, - сказал Орбан выступая с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад.По его словам, ЕС до начала конфликта на Украине платил в год за нефть и газ 300 миллиардов евро, а в 2022 году сумма составила 653 миллиардов евро. Глава венгерского правительства также напомнил, что западные компании не спешат уходить из России: из 1,4 тысячи западных фирм российский рынок покинули только 8,5%, а остальные заплатили налогов на сумму 3,5 миллиарда долларов. Ранее Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США.
https://ria.ru/20230714/ukraina-1884132868.html
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европа, россия, венгрия, виктор орбан, ласло кевер, петер сийярто, евросоюз
Европа, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Ласло Кевер, Петер Сийярто, Евросоюз
Орбан предупредил о последствиях отказа Европы от российской энергии

Премьер Венгрии Орбан: Европа будет в пострадавших, если ее отделить от российской энергии

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
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БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. Европу можно отделить от российской энергии, но это будет иллюзия, поскольку Россию отделить от остальной части мира нельзя, российское энергосырье найдет другого покупателя, а Европа окажется в пострадавших, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала М1.
«

"Конечно, Европу можно отделить от российской энергии, но это на самом деле иллюзия и не возымеет эффекта, потому что Россию нельзя отделить от остальной части мира. Российское сырье купит кто-то другой, а мы страдаем от военной инфляции и теряем нашу конкурентоспособность", - сказал Орбан выступая с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Орбан заявил, что Запад хочет санкций и продолжения конфликта на Украине
14 июля, 10:36
По его словам, ЕС до начала конфликта на Украине платил в год за нефть и газ 300 миллиардов евро, а в 2022 году сумма составила 653 миллиардов евро.
Глава венгерского правительства также напомнил, что западные компании не спешат уходить из России: из 1,4 тысячи западных фирм российский рынок покинули только 8,5%, а остальные заплатили налогов на сумму 3,5 миллиарда долларов.
Ранее Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
В политике Брюсселя царит военный психоз, заявили в МИД Венгрии
1 июля, 20:14
 
ЕвропаРоссияВенгрияВиктор ОрбанЛасло КеверПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
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