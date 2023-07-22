Орбан предупредил о последствиях отказа Европы от российской энергии
Премьер Венгрии Орбан: Европа будет в пострадавших, если ее отделить от российской энергии
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. Европу можно отделить от российской энергии, но это будет иллюзия, поскольку Россию отделить от остальной части мира нельзя, российское энергосырье найдет другого покупателя, а Европа окажется в пострадавших, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала М1.
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"Конечно, Европу можно отделить от российской энергии, но это на самом деле иллюзия и не возымеет эффекта, потому что Россию нельзя отделить от остальной части мира. Российское сырье купит кто-то другой, а мы страдаем от военной инфляции и теряем нашу конкурентоспособность", - сказал Орбан выступая с ежегодной речью в румынском городе Бэиле-Тушнад.
Глава венгерского правительства также напомнил, что западные компании не спешат уходить из России: из 1,4 тысячи западных фирм российский рынок покинули только 8,5%, а остальные заплатили налогов на сумму 3,5 миллиарда долларов.
Ранее Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США.