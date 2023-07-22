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Турпоток из России в Оман за год вырос на 35 процентов - РИА Новости, 22.07.2023
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Туризм
 
05:55 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/oman-1885635579.html
Турпоток из России в Оман за год вырос на 35 процентов
Турпоток из России в Оман за год вырос на 35 процентов - РИА Новости, 22.07.2023
Турпоток из России в Оман за год вырос на 35 процентов
Туристический поток из России в Оман за год увеличился на 35% благодаря возобновлению прямых рейсов по маршруту Москва-Маскат, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T05:55
2023-07-22T05:55
туризм
оман
россия
москва
интурист
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Туристический поток из России в Оман за год увеличился на 35% благодаря возобновлению прямых рейсов по маршруту Москва-Маскат, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора Resort Holiday на основе собственных данных. "Благодаря возобновлению прямых рейсов по маршруту Москва-Маскат, направление становится более привлекательным. Мы видим значительный рост в бронированиях по сравнению с прошлогодним периодом. В процентном соотношении рост составляет порядка 35%", - заявили в Resort Holiday, сравнивая данные за первое полугодие 2023 года к аналогичному периоду года прошлого. С этим мнением согласились и в туроператоре "Интурист". "Турпоток в Оман растет благодаря появлению прямых рейсов из Москвы национального перевозчика Oman Air и гибкой тарифной политике, которой придерживается авиаперевозчик", - указали в пресс-службе компании. Туроператоры отметили, что сезон в Омане начинается осенью, однако указали, что спрос на Оман есть и летом, несмотря на высокие температуры. "Часть страны омывается Индийским океаном, поэтому отдых на белоснежных пляжах привлекает туристов. Плюс в стране широко представлены отели международных цепочек, предоставляющие высококачественный сервис", - указали в "Интуристе". Как отметил глава представительства Oman Air в России Дмитрий Капарулин, спрос на это направление стабилен в течение всего года. Он уточнил, что в летнее время Оман пользуется спросом как пересадочный хаб в другие страны. "Туристы через Оман летят на Мальдивы, Пхукет, Бангкок, Филиппины, Занзибар, в Куала-Лумпур. Больше 50% пассажиров в летнее время летят транзитом", - сказал он. В туроператорах отметили, что Оман привлекает совершенно разных туристов из России, здесь и взыскательные одиночные путешественники, и молодые пары, и семьи с детьми. "Есть те, кто предпочитает все время проводить в отеле, а есть и такие, кто заказывает комбинированное проживание в горах и отдых на побережье", - рассказали в "Интуристе", уточнив, что тур на семь ночей на двоих в эту страну стартует от 112 тысяч рублей.
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оман, россия, москва, интурист
Туризм, Оман, Россия, Москва, Интурист
Турпоток из России в Оман за год вырос на 35 процентов

Resort Holiday: туристический поток из России в Оман за год увеличился на 35 процентов

© Pixabay / falcoМаяк в Омане
Маяк в Омане - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© Pixabay / falco
Маяк в Омане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Туристический поток из России в Оман за год увеличился на 35% благодаря возобновлению прямых рейсов по маршруту Москва-Маскат, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора Resort Holiday на основе собственных данных.
«
"Благодаря возобновлению прямых рейсов по маршруту Москва-Маскат, направление становится более привлекательным. Мы видим значительный рост в бронированиях по сравнению с прошлогодним периодом. В процентном соотношении рост составляет порядка 35%", - заявили в Resort Holiday, сравнивая данные за первое полугодие 2023 года к аналогичному периоду года прошлого.
С этим мнением согласились и в туроператоре "Интурист". "Турпоток в Оман растет благодаря появлению прямых рейсов из Москвы национального перевозчика Oman Air и гибкой тарифной политике, которой придерживается авиаперевозчик", - указали в пресс-службе компании.
Туроператоры отметили, что сезон в Омане начинается осенью, однако указали, что спрос на Оман есть и летом, несмотря на высокие температуры. "Часть страны омывается Индийским океаном, поэтому отдых на белоснежных пляжах привлекает туристов. Плюс в стране широко представлены отели международных цепочек, предоставляющие высококачественный сервис", - указали в "Интуристе".
Как отметил глава представительства Oman Air в России Дмитрий Капарулин, спрос на это направление стабилен в течение всего года. Он уточнил, что в летнее время Оман пользуется спросом как пересадочный хаб в другие страны. "Туристы через Оман летят на Мальдивы, Пхукет, Бангкок, Филиппины, Занзибар, в Куала-Лумпур. Больше 50% пассажиров в летнее время летят транзитом", - сказал он.
В туроператорах отметили, что Оман привлекает совершенно разных туристов из России, здесь и взыскательные одиночные путешественники, и молодые пары, и семьи с детьми. "Есть те, кто предпочитает все время проводить в отеле, а есть и такие, кто заказывает комбинированное проживание в горах и отдых на побережье", - рассказали в "Интуристе", уточнив, что тур на семь ночей на двоих в эту страну стартует от 112 тысяч рублей.
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