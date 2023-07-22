https://ria.ru/20230722/oman-1885635579.html

Турпоток из России в Оман за год вырос на 35 процентов

Турпоток из России в Оман за год вырос на 35 процентов - РИА Новости, 22.07.2023

Турпоток из России в Оман за год вырос на 35 процентов

Туристический поток из России в Оман за год увеличился на 35% благодаря возобновлению прямых рейсов по маршруту Москва-Маскат, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T05:55

2023-07-22T05:55

2023-07-22T05:55

туризм

оман

россия

москва

интурист

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Туристический поток из России в Оман за год увеличился на 35% благодаря возобновлению прямых рейсов по маршруту Москва-Маскат, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора Resort Holiday на основе собственных данных. "Благодаря возобновлению прямых рейсов по маршруту Москва-Маскат, направление становится более привлекательным. Мы видим значительный рост в бронированиях по сравнению с прошлогодним периодом. В процентном соотношении рост составляет порядка 35%", - заявили в Resort Holiday, сравнивая данные за первое полугодие 2023 года к аналогичному периоду года прошлого. С этим мнением согласились и в туроператоре "Интурист". "Турпоток в Оман растет благодаря появлению прямых рейсов из Москвы национального перевозчика Oman Air и гибкой тарифной политике, которой придерживается авиаперевозчик", - указали в пресс-службе компании. Туроператоры отметили, что сезон в Омане начинается осенью, однако указали, что спрос на Оман есть и летом, несмотря на высокие температуры. "Часть страны омывается Индийским океаном, поэтому отдых на белоснежных пляжах привлекает туристов. Плюс в стране широко представлены отели международных цепочек, предоставляющие высококачественный сервис", - указали в "Интуристе". Как отметил глава представительства Oman Air в России Дмитрий Капарулин, спрос на это направление стабилен в течение всего года. Он уточнил, что в летнее время Оман пользуется спросом как пересадочный хаб в другие страны. "Туристы через Оман летят на Мальдивы, Пхукет, Бангкок, Филиппины, Занзибар, в Куала-Лумпур. Больше 50% пассажиров в летнее время летят транзитом", - сказал он. В туроператорах отметили, что Оман привлекает совершенно разных туристов из России, здесь и взыскательные одиночные путешественники, и молодые пары, и семьи с детьми. "Есть те, кто предпочитает все время проводить в отеле, а есть и такие, кто заказывает комбинированное проживание в горах и отдых на побережье", - рассказали в "Интуристе", уточнив, что тур на семь ночей на двоих в эту страну стартует от 112 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230721/glempingi-1885451889.html

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оман, россия, москва, интурист