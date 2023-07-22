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"Все потеряно". В США рассказали, что Россия разнесла в Одессе
"Все потеряно". В США рассказали, что Россия разнесла в Одессе - РИА Новости, 22.07.2023
"Все потеряно". В США рассказали, что Россия разнесла в Одессе
Украинская армия лишилась большого количества ввезенного оружия в результате российских ударов по военным складам в Одессе, заявил экс-советник главы Пентагона... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T19:27
2023-07-22T19:27
2023-07-22T19:27
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Украинская армия лишилась большого количества ввезенного оружия в результате российских ударов по военным складам в Одессе, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Украинцы потеряли большие склады с оружием <…> в Одессе и в окрестностях города в результате работы российской артиллерии", — сказал офицер.Он отметил, что Москва решила закрыть украинские порты, поскольку в них под прикрытием поступали боеприпасы для ВСУ на кораблях.Российские военные после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту в ночь на 17 июля, наносят удары возмездия по районам производства и хранения украинских катеров-дронов в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.
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Политика, Одесса, Вооруженные силы Украины, Пентагон, Украина, Россия
"Все потеряно". В США рассказали, что Россия разнесла в Одессе
Полковник Макгрегор: ВСУ потеряли много оружия в результате удара России по Одессе