https://ria.ru/20230722/odessa-1885724761.html

"Все потеряно". В США рассказали, что Россия разнесла в Одессе

"Все потеряно". В США рассказали, что Россия разнесла в Одессе - РИА Новости, 22.07.2023

"Все потеряно". В США рассказали, что Россия разнесла в Одессе

Украинская армия лишилась большого количества ввезенного оружия в результате российских ударов по военным складам в Одессе, заявил экс-советник главы Пентагона... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T19:27

2023-07-22T19:27

2023-07-22T19:27

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Украинская армия лишилась большого количества ввезенного оружия в результате российских ударов по военным складам в Одессе, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Украинцы потеряли большие склады с оружием <…> в Одессе и в окрестностях города в результате работы российской артиллерии", — сказал офицер.Он отметил, что Москва решила закрыть украинские порты, поскольку в них под прикрытием поступали боеприпасы для ВСУ на кораблях.Российские военные после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту в ночь на 17 июля, наносят удары возмездия по районам производства и хранения украинских катеров-дронов в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.

https://ria.ru/20230722/zelenskiy-1885709400.html

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политика, одесса, вооруженные силы украины, пентагон, украина, россия