https://ria.ru/20230722/obstrel-1885689330.html
В СПЧ заявили, что надо выяснить, был ли обстрел прессы целенаправленным
В СПЧ заявили, что надо выяснить, был ли обстрел прессы целенаправленным - РИА Новости, 22.07.2023
В СПЧ заявили, что надо выяснить, был ли обстрел прессы целенаправленным
Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов в связи с гибелью военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T15:41
2023-07-22T15:41
2023-07-22T17:06
здоровье - общество
россия
александр точенов
ростислав журавлев
умер военкор ростислав журавлев
обстрел группы журналистов в зоне сво
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов в связи с гибелью военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева заявил, что надо разобраться, был ли обстрел прессы целенаправленным. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб в субботу после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько журналистов. "Это печальное, горестное известие. С одной стороны, ребята штатские, с другой стороны, журналисты. Они выполняли свой профессиональный долг, как мы видим, с честью и достоинством. Надо еще разобраться, был ли это целенаправленный обстрел прессы или это обычная ситуация боевых действий. Его не вернешь", - сказал РИА Новости Точенов. Секретарь СПЧ отметил вклад военных журналистов и блогеров в освещение специальной военной операции. "Сотрудники разных СМИ, блогеры выполняют очень серьезную задачу и работу по информированию нас, обывателей, о том, что происходит на фронтах", - добавил Точенов. Он выразил соболезнование родным и близким погибшего.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html
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здоровье - общество, россия, александр точенов, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво
Здоровье - Общество, Россия, Александр Точенов, Ростислав Журавлев, Умер военкор Ростислав Журавлев, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
В СПЧ заявили, что надо выяснить, был ли обстрел прессы целенаправленным
Точенов: надо разобраться, был ли обстрел прессы целенаправленный боевых действий
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов в связи с гибелью военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева заявил, что надо разобраться, был ли обстрел прессы целенаправленным.
Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб в субботу после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько журналистов.
Биография Ростислава Журавлева
«
"Это печальное, горестное известие. С одной стороны, ребята штатские, с другой стороны, журналисты. Они выполняли свой профессиональный долг, как мы видим, с честью и достоинством. Надо еще разобраться, был ли это целенаправленный обстрел прессы или это обычная ситуация боевых действий. Его не вернешь", - сказал РИА Новости Точенов.
Секретарь СПЧ отметил вклад военных журналистов и блогеров в освещение специальной военной операции.
"Сотрудники разных СМИ, блогеры выполняют очень серьезную задачу и работу по информированию нас, обывателей, о том, что происходит на фронтах", - добавил Точенов.
Он выразил соболезнование родным и близким погибшего.
Косачев заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит на США