https://ria.ru/20230722/obstrel-1885689330.html

В СПЧ заявили, что надо выяснить, был ли обстрел прессы целенаправленным

В СПЧ заявили, что надо выяснить, был ли обстрел прессы целенаправленным - РИА Новости, 22.07.2023

В СПЧ заявили, что надо выяснить, был ли обстрел прессы целенаправленным

Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов в связи с гибелью военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T15:41

2023-07-22T15:41

2023-07-22T17:06

здоровье - общество

россия

александр точенов

ростислав журавлев

умер военкор ростислав журавлев

обстрел группы журналистов в зоне сво

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов в связи с гибелью военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева заявил, что надо разобраться, был ли обстрел прессы целенаправленным. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работавший в зоне СВО, погиб в субботу после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, Журавлёв скончался во время эвакуации от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения разной степени тяжести получили несколько журналистов. "Это печальное, горестное известие. С одной стороны, ребята штатские, с другой стороны, журналисты. Они выполняли свой профессиональный долг, как мы видим, с честью и достоинством. Надо еще разобраться, был ли это целенаправленный обстрел прессы или это обычная ситуация боевых действий. Его не вернешь", - сказал РИА Новости Точенов. Секретарь СПЧ отметил вклад военных журналистов и блогеров в освещение специальной военной операции. "Сотрудники разных СМИ, блогеры выполняют очень серьезную задачу и работу по информированию нас, обывателей, о том, что происходит на фронтах", - добавил Точенов. Он выразил соболезнование родным и близким погибшего.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html

https://ria.ru/20230722/obstrel-1885685185.html

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здоровье - общество, россия, александр точенов, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво