https://ria.ru/20230722/obstrel-1885685185.html

Косачев заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит на США

Косачев заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит на США - РИА Новости, 22.07.2023

Косачев заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит на США

Применение кассетных боеприпасов антигуманно, ответственность за смерть журналистов при обстреле этими снарядами ложится не только на Украине, но и на США,... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T15:15

2023-07-22T15:15

2023-07-22T17:06

сша

в мире

украина

константин косачев

ситуация в днр и лнр

россия

джо байден

human rights watch

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_8db8612a1c3c036b978994a8d981bd69.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Применение кассетных боеприпасов антигуманно, ответственность за смерть журналистов при обстреле этими снарядами ложится не только на Украине, но и на США, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев.Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, военкор Ростислав Журавлёв скончался во время эвакуации от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения различной степени тяжести получили четыре журналиста."Применение кассетных боеприпасов антигуманно и должно быть исключено из практик ведения боевых действий. А все заверения американцев и украинцев об отсутствии планов применять это оружие против некомбатантов на поверку оказались чистой ложью. Ответственность за это преступление ложится в равной степени и на Украину, и на США", - написал он в своем Telegram-канале.Косачев назвал это "чудовищной новостью"."Скорбим вместе с близкими, друзьями и коллегами Ростислава", - заключил парламентарий.Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.

https://ria.ru/20230722/voenkor-1885685017.html

https://ria.ru/20230722/fotokor-1885680143.html

https://ria.ru/20230722/zhurnalisty-1885685780.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, украина, константин косачев, ситуация в днр и лнр, россия, джо байден, human rights watch, мария захарова, обстрел группы журналистов в зоне сво, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев