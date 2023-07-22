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Косачев заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит на США - РИА Новости, 22.07.2023
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15:15 22.07.2023 (обновлено: 17:06 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/obstrel-1885685185.html
Косачев заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит на США
Косачев заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит на США - РИА Новости, 22.07.2023
Косачев заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит на США
Применение кассетных боеприпасов антигуманно, ответственность за смерть журналистов при обстреле этими снарядами ложится не только на Украине, но и на США,... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T15:15
2023-07-22T17:06
сша
в мире
украина
константин косачев
ситуация в днр и лнр
россия
джо байден
human rights watch
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Применение кассетных боеприпасов антигуманно, ответственность за смерть журналистов при обстреле этими снарядами ложится не только на Украине, но и на США, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев.Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, военкор Ростислав Журавлёв скончался во время эвакуации от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения различной степени тяжести получили четыре журналиста."Применение кассетных боеприпасов антигуманно и должно быть исключено из практик ведения боевых действий. А все заверения американцев и украинцев об отсутствии планов применять это оружие против некомбатантов на поверку оказались чистой ложью. Ответственность за это преступление ложится в равной степени и на Украину, и на США", - написал он в своем Telegram-канале.Косачев назвал это "чудовищной новостью"."Скорбим вместе с близкими, друзьями и коллегами Ростислава", - заключил парламентарий.Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
https://ria.ru/20230722/voenkor-1885685017.html
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сша, в мире, украина, константин косачев, ситуация в днр и лнр, россия, джо байден, human rights watch, мария захарова, обстрел группы журналистов в зоне сво, ростислав журавлев, умер военкор ростислав журавлев
США, В мире, Украина, Константин Косачев, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия, Джо Байден, Human Rights Watch, Мария Захарова, Обстрел группы журналистов в зоне СВО, Ростислав Журавлев, Умер военкор Ростислав Журавлев
Косачев заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит на США

Косачев: на США лежит ответственность за обстрел журналистов кассетными снарядами

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Применение кассетных боеприпасов антигуманно, ответственность за смерть журналистов при обстреле этими снарядами ложится не только на Украине, но и на США, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев.
Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений. По данным Минобороны РФ, военкор Ростислав Журавлёв скончался во время эвакуации от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Ранения различной степени тяжести получили четыре журналиста.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Военкор РИА Новости Журавлев всегда был на передовой, заявил Рогов
Вчера, 15:14
"Применение кассетных боеприпасов антигуманно и должно быть исключено из практик ведения боевых действий. А все заверения американцев и украинцев об отсутствии планов применять это оружие против некомбатантов на поверку оказались чистой ложью. Ответственность за это преступление ложится в равной степени и на Украину, и на США", - написал он в своем Telegram-канале.
Косачев назвал это "чудовищной новостью".
"Скорбим вместе с близкими, друзьями и коллегами Ростислава", - заключил парламентарий.
Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Фотокор РИА Новости Михальчевский получил ранения разной степени тяжести
Вчера, 14:37
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Слуцкий назвал чудовищным преступлением обстрел журналистов со стороны ВСУ
Вчера, 15:21
 
СШАВ миреУкраинаКонстантин КосачевСитуация в ДНР и ЛНРРоссияДжо БайденHuman Rights WatchМария ЗахароваОбстрел группы журналистов в зоне СВОРостислав ЖуравлевУмер военкор Ростислав Журавлев
 
 
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