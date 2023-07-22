https://ria.ru/20230722/obstrel-1885626184.html
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.07.2023
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 155 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T00:27
2023-07-22T00:27
2023-07-22T00:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 155 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Донецк, Старомихайловка, по которым выпустили "155 единиц различных боеприпасов". По данным представительства, ранения получил один мирный житель в Кировском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 60 обстрелов.
https://ria.ru/20230721/donetsk-1885461557.html
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донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Украина
Украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 155 боеприпасов