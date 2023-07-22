https://ria.ru/20230722/novost-1885733379.html
Это конец: Зеленскому тайно сообщили тревожную новость на форуме в США
Это конец: Зеленскому тайно сообщили тревожную новость на форуме в США - РИА Новости, 22.07.2023
Это конец: Зеленскому тайно сообщили тревожную новость на форуме в США
Лидеры западных стран в частных беседах на форуме по безопасности в Аспене заявляли о том, что не верят в победу украинской армии на поле боя, пишет Financial... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T20:42
2023-07-22T20:42
2023-07-22T20:45
политика
украина
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Лидеры западных стран в частных беседах на форуме по безопасности в Аспене заявляли о том, что не верят в победу украинской армии на поле боя, пишет Financial Times."В то время как официальные лица на публике оптимистично прогнозировали военный прогресс ВСУ, многие из них были менее оптимистичны в частных разговорах", — говорится в статье.Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на мероприятии не физически, а общался с лидерами союзных стран по видеосвязи. Он заверял партнеров, что украинское контрнаступление "вот-вот наберет обороты".Однако, как отметил американский экс-дипломат Филипп Зеликов, зимой Киев ждут "плохие новости", поскольку в лагере западных государств начнутся серьезные разногласия по вопросу помощи Украине. Он указал на экономические последствия конфликта и на то, что США несут слишком большие убытки для поддержания киевского режима на плаву.
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политика, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Политика, Украина, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Это конец: Зеленскому тайно сообщили тревожную новость на форуме в США
FT: Зеленскому тайно сообщили на форуме по безопасности, что Запад не верит в победу Киева