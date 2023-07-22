https://ria.ru/20230722/novost-1885733379.html

Это конец: Зеленскому тайно сообщили тревожную новость на форуме в США

Это конец: Зеленскому тайно сообщили тревожную новость на форуме в США - РИА Новости, 22.07.2023

Это конец: Зеленскому тайно сообщили тревожную новость на форуме в США

Лидеры западных стран в частных беседах на форуме по безопасности в Аспене заявляли о том, что не верят в победу украинской армии на поле боя, пишет Financial... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T20:42

2023-07-22T20:42

2023-07-22T20:45

политика

украина

сша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968604_0:939:2048:2091_1920x0_80_0_0_2f0de22d2d6edc71790dfdf5e3c56829.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Лидеры западных стран в частных беседах на форуме по безопасности в Аспене заявляли о том, что не верят в победу украинской армии на поле боя, пишет Financial Times."В то время как официальные лица на публике оптимистично прогнозировали военный прогресс ВСУ, многие из них были менее оптимистичны в частных разговорах", — говорится в статье.Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на мероприятии не физически, а общался с лидерами союзных стран по видеосвязи. Он заверял партнеров, что украинское контрнаступление "вот-вот наберет обороты".Однако, как отметил американский экс-дипломат Филипп Зеликов, зимой Киев ждут "плохие новости", поскольку в лагере западных государств начнутся серьезные разногласия по вопросу помощи Украине. Он указал на экономические последствия конфликта и на то, что США несут слишком большие убытки для поддержания киевского режима на плаву.

https://ria.ru/20230722/odessa-1885724761.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины