https://ria.ru/20230722/naznachenie-1885679844.html

Макрон назначил нового начальника штаба ВМС Франции

Макрон назначил нового начальника штаба ВМС Франции - РИА Новости, 22.07.2023

Макрон назначил нового начальника штаба ВМС Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового главу штаба военно-морских сил Франции, следует из документа, опубликованного на сайте Официального журнала... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T14:35

2023-07-22T14:35

2023-07-22T14:35

в мире

франция

эммануэль макрон

вмс франции

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ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового главу штаба военно-морских сил Франции, следует из документа, опубликованного на сайте Официального журнала Французской Республики. "Президент Республики, в соответствии с докладом премьер-министра и министра вооруженных сил, с учетом Конституции, в частности статьи 13, заслушав совет министров, постановляет … назначить господина вице-адмирала эскадры Николя Вожура главой штаба военно-морских сил, начиная с 1 сентября 2023 года", - сказано в тексте. На этом посту он сменит Пьера Вандье, который этим же указом был назначен заместителем начальника Генштаба ВС Франции. В четверг президент Франции провел значительные перестановки в правительстве, сохранив ключевых министров на их постах и заменив глав министерств образования и здравоохранения, а также министра по вопросам солидарности и семьи. Всего в кабмине появилось восемь новых членов, включая госсекретарей и министров-делегатов.

https://ria.ru/20230722/frantsiya-1885630969.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, эммануэль макрон, вмс франции