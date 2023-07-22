https://ria.ru/20230722/naznachenie-1885679844.html
Макрон назначил нового начальника штаба ВМС Франции
Макрон назначил нового начальника штаба ВМС Франции - РИА Новости, 22.07.2023
Макрон назначил нового начальника штаба ВМС Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового главу штаба военно-морских сил Франции, следует из документа, опубликованного на сайте Официального журнала... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T14:35
2023-07-22T14:35
2023-07-22T14:35
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ПАРИЖ, 22 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового главу штаба военно-морских сил Франции, следует из документа, опубликованного на сайте Официального журнала Французской Республики. "Президент Республики, в соответствии с докладом премьер-министра и министра вооруженных сил, с учетом Конституции, в частности статьи 13, заслушав совет министров, постановляет … назначить господина вице-адмирала эскадры Николя Вожура главой штаба военно-морских сил, начиная с 1 сентября 2023 года", - сказано в тексте. На этом посту он сменит Пьера Вандье, который этим же указом был назначен заместителем начальника Генштаба ВС Франции. В четверг президент Франции провел значительные перестановки в правительстве, сохранив ключевых министров на их постах и заменив глав министерств образования и здравоохранения, а также министра по вопросам солидарности и семьи. Всего в кабмине появилось восемь новых членов, включая госсекретарей и министров-делегатов.
https://ria.ru/20230722/frantsiya-1885630969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, вмс франции
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, ВМС Франции
Макрон назначил нового начальника штаба ВМС Франции
Макрон назначил Николя Вожура новым начальником штаба ВМС Франции с 1 сентября 2023 года