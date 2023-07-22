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"Знак Водолея": звезды собрались на презентации кавера Вячеслава Макарова - РИА Новости, 22.07.2023
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Культура
 
23:51 22.07.2023
https://ria.ru/20230722/muzyka-1885748958.html
"Знак Водолея": звезды собрались на презентации кавера Вячеслава Макарова
"Знак Водолея": звезды собрались на презентации кавера Вячеслава Макарова - РИА Новости, 22.07.2023
"Знак Водолея": звезды собрались на презентации кавера Вячеслава Макарова
Певец, ведущий шоу "Маска" Вячеслав Макаров выпустил кавер на песню "Знак Водолея" группы "Винтаж". Как прошла презентация трека – в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T23:51
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культура
анита цой
вячеслав макаров
аделина сотникова
фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Певец, ведущий шоу "Маска" Вячеслав Макаров выпустил кавер на песню "Знак Водолея" группы "Винтаж". Как прошла презентация трека – в фотоленте РИА Новости.
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анита цой, вячеслав макаров, фото, аделина сотникова, фото
Культура, Анита Цой, Вячеслав Макаров, Аделина Сотникова, Фото

"Знак Водолея": звезды собрались на презентации кавера Вячеслава Макарова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Певец, ведущий шоу "Маска" Вячеслав Макаров выпустил кавер на песню "Знак Водолея" группы "Винтаж". Как прошла презентация трека – в фотоленте РИА Новости.
© Фото предоставлено пресс-службой Вячеслава Макарова

Треку "Знак Водолея" исполнилось 10 лет. Макаров рассказал РИА Новости, что впервые услышал ее на гастролях.

"Мы вместе с "Камызяками" летели на гастроли, я услышал ее в самолете. В итоге не выключал ее до конца нашего тура. Я и танцевал, и страдал под эту песню", – сказал Макаров

Как признался певец, он сам предложил автору песни Алексею Романоф сделать кавер.

Презентация трека Знак Водолея певца Вячеслава Макарова

Треку "Знак Водолея" исполнилось 10 лет. Макаров рассказал РИА Новости, что впервые услышал ее на гастролях.

"Мы вместе с "Камызяками" летели на гастроли, я услышал ее в самолете. В итоге не выключал ее до конца нашего тура. Я и танцевал, и страдал под эту песню", – сказал Макаров

Как признался певец, он сам предложил автору песни Алексею Романоф сделать кавер.

© Фото предоставлено пресс-службой Вячеслава Макарова
1 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Вячеслава Макарова

Презентация прошла в пространстве "Звук". На нее пришла певица Анита Цой.

Она была самым ожидаемым участником проекта "Маска", и наконец-то приняла в нем участие в последнем сезоне.

Певица Анита Цой на презентации трека Знак Водолея Вячеслава Макарова

Презентация прошла в пространстве "Звук". На нее пришла певица Анита Цой.

Она была самым ожидаемым участником проекта "Маска", и наконец-то приняла в нем участие в последнем сезоне.

© Фото предоставлено пресс-службой Вячеслава Макарова
2 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Вячеслава Макарова

Также на премьеру пришла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова.

Спортсменка Аделина Сотникова на презентации трека Знак Водолея певца Вячеслава Макарова

Также на премьеру пришла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова.

© Фото предоставлено пресс-службой Вячеслава Макарова
3 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Вячеслава Макарова

Еще один участник "Маски" певец IVAN тоже пришел на презентацию.

Певец IVAN на презентации трека Знак Водолея певца Вячеслава Макарова

Еще один участник "Маски" певец IVAN тоже пришел на презентацию.

© Фото предоставлено пресс-службой Вячеслава Макарова
4 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Вячеслава Макарова

Среди гостей был Дмитрий Красильников (Пухляш).

Дмитрий Красильников на презентации трека Знак Водолея певца Вячеслава Макарова

Среди гостей был Дмитрий Красильников (Пухляш).

© Фото предоставлено пресс-службой Вячеслава Макарова
5 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Вячеслава Макарова

Также в "Звуке" был солист группы "Инь-Ян" Сергей Ашихмин.

Солист группы Инь-Ян на презентации трека Знак Водолея певца Вячеслава Макарова

Также в "Звуке" был солист группы "Инь-Ян" Сергей Ашихмин.

© Фото предоставлено пресс-службой Вячеслава Макарова
6 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Вячеслава Макарова

В треке есть строчка "Я все отдал и ни о чем не жалею".

Как рассказал Макаров, это свойственно ему (по знаку Зодиака он Водолей).

"Я ни о чем не желаю. Если нужно, отдам все. Потому что знаю, что это вернется в троекратном размере", – сказал Макаров.

Презентация трека Знак Водолея Вячелава Макарова

В треке есть строчка "Я все отдал и ни о чем не жалею".

Как рассказал Макаров, это свойственно ему (по знаку Зодиака он Водолей).

"Я ни о чем не желаю. Если нужно, отдам все. Потому что знаю, что это вернется в троекратном размере", – сказал Макаров.

© Фото предоставлено пресс-службой Вячеслава Макарова
7 из 8
© Фото предоставлено пресс-службой Вячеслава Макарова

Примечательно, что со звездами связана еще одна история. В нике Макарова в соцсети есть слово "star" (звезда). Но это название придумал не он.

"Когда мы учились в институте, мой хороший друг придумал этот ник. Причем и в аське такое имя тоже было. В итоге я его оставил. Спасибо другу, что назвал мой корабль так", – сказал Макаров.

В 2023 году певец выпустил сольный трек "Разбуди меня" авторства Романоф. Впереди у них еще несколько проектов.

Вячеслав Макаров на презентации своего трека Знак Водолея

Примечательно, что со звездами связана еще одна история. В нике Макарова в соцсети есть слово "star" (звезда). Но это название придумал не он.

"Когда мы учились в институте, мой хороший друг придумал этот ник. Причем и в аське такое имя тоже было. В итоге я его оставил. Спасибо другу, что назвал мой корабль так", – сказал Макаров.

В 2023 году певец выпустил сольный трек "Разбуди меня" авторства Романоф. Впереди у них еще несколько проектов.

© Фото предоставлено пресс-службой Вячеслава Макарова
8 из 8
 
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