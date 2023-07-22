"Знак Водолея": звезды собрались на презентации кавера Вячеслава Макарова

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Треку "Знак Водолея" исполнилось 10 лет. Макаров рассказал РИА Новости, что впервые услышал ее на гастролях.

"Мы вместе с "Камызяками" летели на гастроли, я услышал ее в самолете. В итоге не выключал ее до конца нашего тура. Я и танцевал, и страдал под эту песню", – сказал Макаров

Как признался певец, он сам предложил автору песни Алексею Романоф сделать кавер.