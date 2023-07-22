"Знак Водолея": звезды собрались на презентации кавера Вячеслава Макарова

Треку "Знак Водолея" исполнилось 10 лет. Макаров рассказал РИА Новости, что впервые услышал ее на гастролях.
"Мы вместе с "Камызяками" летели на гастроли, я услышал ее в самолете. В итоге не выключал ее до конца нашего тура. Я и танцевал, и страдал под эту песню", – сказал Макаров
Как признался певец, он сам предложил автору песни Алексею Романоф сделать кавер.
Треку "Знак Водолея" исполнилось 10 лет. Макаров рассказал РИА Новости, что впервые услышал ее на гастролях.
"Мы вместе с "Камызяками" летели на гастроли, я услышал ее в самолете. В итоге не выключал ее до конца нашего тура. Я и танцевал, и страдал под эту песню", – сказал Макаров
Как признался певец, он сам предложил автору песни Алексею Романоф сделать кавер.
Презентация прошла в пространстве "Звук". На нее пришла певица Анита Цой.
Она была самым ожидаемым участником проекта "Маска", и наконец-то приняла в нем участие в последнем сезоне.
Презентация прошла в пространстве "Звук". На нее пришла певица Анита Цой.
Она была самым ожидаемым участником проекта "Маска", и наконец-то приняла в нем участие в последнем сезоне.
Также на премьеру пришла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова.
Также на премьеру пришла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова.
Еще один участник "Маски" певец IVAN тоже пришел на презентацию.
Еще один участник "Маски" певец IVAN тоже пришел на презентацию.
Среди гостей был Дмитрий Красильников (Пухляш).
Среди гостей был Дмитрий Красильников (Пухляш).
Также в "Звуке" был солист группы "Инь-Ян" Сергей Ашихмин.
Также в "Звуке" был солист группы "Инь-Ян" Сергей Ашихмин.
В треке есть строчка "Я все отдал и ни о чем не жалею".
Как рассказал Макаров, это свойственно ему (по знаку Зодиака он Водолей).
"Я ни о чем не желаю. Если нужно, отдам все. Потому что знаю, что это вернется в троекратном размере", – сказал Макаров.
В треке есть строчка "Я все отдал и ни о чем не жалею".
Как рассказал Макаров, это свойственно ему (по знаку Зодиака он Водолей).
"Я ни о чем не желаю. Если нужно, отдам все. Потому что знаю, что это вернется в троекратном размере", – сказал Макаров.
Примечательно, что со звездами связана еще одна история. В нике Макарова в соцсети есть слово "star" (звезда). Но это название придумал не он.
"Когда мы учились в институте, мой хороший друг придумал этот ник. Причем и в аське такое имя тоже было. В итоге я его оставил. Спасибо другу, что назвал мой корабль так", – сказал Макаров.
В 2023 году певец выпустил сольный трек "Разбуди меня" авторства Романоф. Впереди у них еще несколько проектов.
Примечательно, что со звездами связана еще одна история. В нике Макарова в соцсети есть слово "star" (звезда). Но это название придумал не он.
"Когда мы учились в институте, мой хороший друг придумал этот ник. Причем и в аське такое имя тоже было. В итоге я его оставил. Спасибо другу, что назвал мой корабль так", – сказал Макаров.
В 2023 году певец выпустил сольный трек "Разбуди меня" авторства Романоф. Впереди у них еще несколько проектов.