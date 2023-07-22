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Власти проконтролируют помощь пострадавшим при обрушении моста в Луге - РИА Новости, 22.07.2023
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18:22 22.07.2023 (обновлено: 21:14 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/most-1885716964.html
Власти проконтролируют помощь пострадавшим при обрушении моста в Луге
Власти проконтролируют помощь пострадавшим при обрушении моста в Луге - РИА Новости, 22.07.2023
Власти проконтролируют помощь пострадавшим при обрушении моста в Луге
Комитет по здравоохранению Ленинградской области взял на контроль оказание помощи пострадавшим при обрушении пешеходного моста в городе Луга Ленобласти,... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T18:22
2023-07-22T21:14
происшествия
ленинградская область
александр дрозденко
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Комитет по здравоохранению Ленинградской области взял на контроль оказание помощи пострадавшим при обрушении пешеходного моста в городе Луга Ленобласти, сообщила администрация региона. Деревянный пешеходный мост обрушился в субботу. Один человек скончался, а трое пострадали, они доставлены в больницу. СК начал доследственную проверку. На место выехал городской прокурор, который координирует действия аварийных служб и правоохранительных органов. "Губернатор Александр Дрозденко дал поручение председателю комитета по здравоохранению Александру Жаркову взять на контроль оказание помощи пострадавшим при происшествии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230722/most-1885713847.html
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РИА Новости
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Обрушение пешеходного моста в городе Луга Ленинградской области
Пешеходный мост в городе Луга ленинградской области обрушился во время фестиваля. Погиб один человек
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происшествия, ленинградская область, александр дрозденко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Следственный комитет России (СК РФ)
Власти проконтролируют помощь пострадавшим при обрушении моста в Луге

Власти Ленинградской области проконтролируют помощь пострадавшим при обрушении моста

© Фото : Прокуратура Ленинградкой областиОбрушившийся пешеходный мост в городе Луга Ленинградской области
Обрушившийся пешеходный мост в городе Луга Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© Фото : Прокуратура Ленинградкой области
Обрушившийся пешеходный мост в городе Луга Ленинградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Комитет по здравоохранению Ленинградской области взял на контроль оказание помощи пострадавшим при обрушении пешеходного моста в городе Луга Ленобласти, сообщила администрация региона.
Деревянный пешеходный мост обрушился в субботу. Один человек скончался, а трое пострадали, они доставлены в больницу. СК начал доследственную проверку. На место выехал городской прокурор, который координирует действия аварийных служб и правоохранительных органов.
«
"Губернатор Александр Дрозденко дал поручение председателю комитета по здравоохранению Александру Жаркову взять на контроль оказание помощи пострадавшим при происшествии", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЛенинградская областьАлександр ДрозденкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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