https://ria.ru/20230722/most-1885716964.html

Власти проконтролируют помощь пострадавшим при обрушении моста в Луге

Власти проконтролируют помощь пострадавшим при обрушении моста в Луге - РИА Новости, 22.07.2023

Власти проконтролируют помощь пострадавшим при обрушении моста в Луге

Комитет по здравоохранению Ленинградской области взял на контроль оказание помощи пострадавшим при обрушении пешеходного моста в городе Луга Ленобласти,... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T18:22

2023-07-22T18:22

2023-07-22T21:14

происшествия

ленинградская область

александр дрозденко

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Комитет по здравоохранению Ленинградской области взял на контроль оказание помощи пострадавшим при обрушении пешеходного моста в городе Луга Ленобласти, сообщила администрация региона. Деревянный пешеходный мост обрушился в субботу. Один человек скончался, а трое пострадали, они доставлены в больницу. СК начал доследственную проверку. На место выехал городской прокурор, который координирует действия аварийных служб и правоохранительных органов. "Губернатор Александр Дрозденко дал поручение председателю комитета по здравоохранению Александру Жаркову взять на контроль оказание помощи пострадавшим при происшествии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230722/most-1885713847.html

ленинградская область

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Обрушение пешеходного моста в городе Луга Ленинградской области Пешеходный мост в городе Луга ленинградской области обрушился во время фестиваля. Погиб один человек 2023-07-22T18:22 true PT0M23S

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происшествия, ленинградская область, александр дрозденко, следственный комитет россии (ск рф)