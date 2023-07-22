https://ria.ru/20230722/most-1885633692.html

Зеленский заявил о необходимости "нейтрализации" Крымского моста

Зеленский заявил о необходимости "нейтрализации" Крымского моста - РИА Новости, 22.07.2023

Зеленский заявил о необходимости "нейтрализации" Крымского моста

Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована. РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T04:36

2023-07-22T04:36

2023-07-22T04:36

украина

россия

владимир зеленский

дмитрий кулеба

леонид слуцкий (политик)

вооруженные силы украины

лдпр

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована."Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", - сказал он, выступая на Аспеновском форуме по безопасности.Зеленский также назвал целью Украины полное возвращение Крыма, который в 2014 году вошел в состав России по итогам референдума.Признание в терроризмеВладимир Зеленский словами о "нейтрализации" Крымского моста признал ответственность за государственный терроризм, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Зеленский признал ответственность за государственный терроризм. Крымский мост является для Киева военной целью, которая должна быть "нейтрализована", заявил главарь хунты под молчаливое одобрение коллективного Запада на форуме по безопасности в Аспене. Оттуда же были сообщения об обсуждении американских поставок на Украину ракет большой дальности ATACMS", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Он добавил, что Зеленский получает от "своих хозяев прямую индульгенцию и средства на убийства мирных жителей"."Используется для военных целей"Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее попытался уйти от ответа на вопрос, подтверждает ли Киев, что это ВСУ в ночь на минувший понедельник нанесли удар по Крымскому мосту.Министр не ответил на просьбу журналиста подтвердить, что Киев атаковал мост."Меня не спрашивали, кто провел атаку. Меня просили охарактеризовать мост. Я сейчас в поездке, у меня нет доступа к секретной информации, пока я в Нью-Йорке. Все, что я знаю о мосте – это то, что я узнал из заголовков", - сказал Кулеба.При этом министр выразил мнение, что мост "используется в основном чтобы снабжать российскую армию… в Крыму боеприпасами, топливом и другим военным снаряжением". "Не каждый мост является гражданским объектом по определению и этот мост в частности... Он в основном используется для военных целей, и мы должны рассматривать его в этом ключе", - сказал Кулеба журналистам, комментируя атаку на мост.Теракт на Крымском мостуКиевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. Погибли два человека, была повреждена автомобильное часть моста. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Президент Владимир Путин пообещал ответ со стороны России.В последующем российские военные нанесли серию ракетных ударов возмездия по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров, а также объектам топливной инфраструктуры и складов вооружения ВСУ в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.

https://ria.ru/20230722/trevoga-1885626680.html

https://ria.ru/20230721/terakt-1885604544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

украина, россия, владимир зеленский, дмитрий кулеба, леонид слуцкий (политик), вооруженные силы украины, лдпр, следственный комитет россии (ск рф), в мире