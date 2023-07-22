https://ria.ru/20230722/moskva-1885626366.html

На ряде улиц в центре Москвы временно перекроют движение

На ряде улиц в центре Москвы временно перекроют движение - РИА Новости, 22.07.2023

На ряде улиц в центре Москвы временно перекроют движение

Движение транспорта будет временно перекрыто 22 июля в центре Москвы в связи с проведением концерта, сообщается в телеграм-канале столичного департамента... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T00:38

2023-07-22T00:38

2023-07-22T00:38

москва

ефремов

московское центральное кольцо (мцк)

общество

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение транспорта будет временно перекрыто 22 июля в центре Москвы в связи с проведением концерта, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Отмечается, что движение будет перекрыто с 08.00 до окончания мероприятия на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора, а также с 20.00 до окончания мероприятия на улицах Савельева, Доватора, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, 10-летия Октября, а также в Проектируемом проезде №2309, в переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта. Также 21 июля с 00.01 и до окончания мероприятия будет недоступна парковка на участках временных ограничений. Кроме того, интервалы движения на МЦК 22 июля будут сокращены с 8 минут до 4 минут, чтобы пассажиры могли добраться до стадиона "Лужники" — он расположен рядом с одноименной станцией МЦК. Интервалы движения будет сокращены с 12.30 до 23.30. Согласно информации на сайте спорткомплекса "Лужники", 22 июля там пройдет концерт группы "Руки вверх!"

https://ria.ru/20230722/moskva-1885625922.html

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москва

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москва, ефремов, московское центральное кольцо (мцк), общество