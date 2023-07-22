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Раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского перемещают в Мелитополь - РИА Новости, 22.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 22.07.2023 (обновлено: 15:33 22.07.2023)
https://ria.ru/20230722/mikhalchevskiy-1885680845.html
Раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского перемещают в Мелитополь
Раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского перемещают в Мелитополь - РИА Новости, 22.07.2023
Раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского перемещают в Мелитополь
Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, получивший ранение в зоне СВО, будет перевезен в Крым на лечение, как только позволит его состояние,... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T14:40
2023-07-22T15:33
риа новости
мелитополь
республика крым
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
олег крючков
запорожская область
медиа - общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, получивший ранение в зоне СВО, будет перевезен в Крым на лечение, как только позволит его состояние, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Михальчевский получил ранения разной степени тяжести при обстреле со стороны ВСУ в Запорожской области, он находится в больнице, сообщил ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий."Везут Мелитополь из Васильевки, по состоянию - отправим в Крым", - сообщил Крючков журналистам.Предварительно, Михальчевский получил сквозное ранение нижних конечностей. Крючков добавил, что министр здравоохранения Крыма уже связывается с больницей в Мелитополе.Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, состояние стабильное.
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мелитополь
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риа новости, мелитополь, республика крым, вооруженные силы украины, олег крючков, запорожская область, медиа - общество, обстрел группы журналистов в зоне сво
РИА Новости, Мелитополь, Республика Крым, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Олег Крючков, Запорожская область, Медиа - Общество, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
Раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского перемещают в Мелитополь

Крымские власти: раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского перемещают в Мелитополь

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский
Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, получивший ранение в зоне СВО, будет перевезен в Крым на лечение, как только позволит его состояние, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Михальчевский получил ранения разной степени тяжести при обстреле со стороны ВСУ в Запорожской области, он находится в больнице, сообщил ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Везут Мелитополь из Васильевки, по состоянию - отправим в Крым", - сообщил Крючков журналистам.
Предварительно, Михальчевский получил сквозное ранение нижних конечностей. Крючков добавил, что министр здравоохранения Крыма уже связывается с больницей в Мелитополе.
Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, состояние стабильное.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
В Минобороны раскрыли подробности гибели военкора Журавлева в зоне СВО
Вчера, 14:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРИА НовостиМелитопольРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныОлег КрючковЗапорожская областьМедиа - ОбществоОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
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