https://ria.ru/20230722/mikhalchevskiy-1885680845.html
Раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского перемещают в Мелитополь
Раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского перемещают в Мелитополь - РИА Новости, 22.07.2023
Раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского перемещают в Мелитополь
Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, получивший ранение в зоне СВО, будет перевезен в Крым на лечение, как только позволит его состояние,... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T14:40
2023-07-22T14:40
2023-07-22T15:33
риа новости
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специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, получивший ранение в зоне СВО, будет перевезен в Крым на лечение, как только позволит его состояние, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Михальчевский получил ранения разной степени тяжести при обстреле со стороны ВСУ в Запорожской области, он находится в больнице, сообщил ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий."Везут Мелитополь из Васильевки, по состоянию - отправим в Крым", - сообщил Крючков журналистам.Предварительно, Михальчевский получил сквозное ранение нижних конечностей. Крючков добавил, что министр здравоохранения Крыма уже связывается с больницей в Мелитополе.Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, состояние стабильное.
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885681756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского перемещают в Мелитополь
Крымские власти: раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского перемещают в Мелитополь