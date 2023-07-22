https://ria.ru/20230722/mikhalchevskiy-1885680845.html

Раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского перемещают в Мелитополь

Раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского перемещают в Мелитополь - РИА Новости, 22.07.2023

Раненного в зоне СВО фотокора Михальчевского перемещают в Мелитополь

Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, получивший ранение в зоне СВО, будет перевезен в Крым на лечение, как только позволит его состояние,... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T14:40

2023-07-22T14:40

2023-07-22T15:33

риа новости

мелитополь

республика крым

специальная военная операция на украине

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олег крючков

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, получивший ранение в зоне СВО, будет перевезен в Крым на лечение, как только позволит его состояние, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Михальчевский получил ранения разной степени тяжести при обстреле со стороны ВСУ в Запорожской области, он находится в больнице, сообщил ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий."Везут Мелитополь из Васильевки, по состоянию - отправим в Крым", - сообщил Крючков журналистам.Предварительно, Михальчевский получил сквозное ранение нижних конечностей. Крючков добавил, что министр здравоохранения Крыма уже связывается с больницей в Мелитополе.Ранее сообщалось, что корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, а фотокорреспондент Константин Михальчевский был ранен, состояние стабильное.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885681756.html

мелитополь

республика крым

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Влада Копылова

риа новости, мелитополь, республика крым, вооруженные силы украины, олег крючков, запорожская область, медиа - общество, обстрел группы журналистов в зоне сво