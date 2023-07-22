https://ria.ru/20230722/mest-1885691649.html
В Крыму назвали угрозы Зеленского ударить по мосту мерзкой местью
В Крыму назвали угрозы Зеленского ударить по мосту мерзкой местью - РИА Новости, 22.07.2023
В Крыму назвали угрозы Зеленского ударить по мосту мерзкой местью
Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал заявление Владимира Зеленского по... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T15:55
2023-07-22T15:55
2023-07-22T15:55
специальная военная операция на украине
республика крым
владимир зеленский
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал заявление Владимира Зеленского по нейтрализации Крымского моста "мерзкой местью" крымчанам. Ранее Зеленский, выступая на форуме по безопасности в Аспене, назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована. "Зеленский, рассуждая о целях нейтрализации Крымского моста, в первую очередь подтверждает свою террористическую сущность и конечно мерзко мстит крымчанам за их волеизъявление в 2014 году жить и развиваться с Россией", - сказал Шонус РИА Новости. По его мнению, эти заявления, нацеленные на срыв курортного сезона в Крыму, только вызывают у крымчан гнев и желание наказать террористов. "Наказать их жёстче, обезвредить врага", - сказал Шонус. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
https://ria.ru/20230722/shok-1885659495.html
https://ria.ru/20230722/trevoga-1885626680.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика крым, владимир зеленский, украина, политика
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Владимир Зеленский, Украина, Политика
В Крыму назвали угрозы Зеленского ударить по мосту мерзкой местью
Политик Шонус назвал заявление Зеленского о нейтрализации Крымского моста мерзкой местью
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал заявление Владимира Зеленского по нейтрализации Крымского моста "мерзкой местью" крымчанам.
Ранее Зеленский, выступая на форуме по безопасности в Аспене, назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована.
"Зеленский, рассуждая о целях нейтрализации Крымского моста, в первую очередь подтверждает свою террористическую сущность и конечно мерзко мстит крымчанам за их волеизъявление в 2014 году жить и развиваться с Россией", - сказал Шонус РИА Новости.
По его мнению, эти заявления, нацеленные на срыв курортного сезона в Крыму, только вызывают у крымчан гнев и желание наказать террористов.
"Будет ответ". Немцев шокировали слова Зеленского про Крымский мост
"Наказать их жёстче, обезвредить врага", - сказал Шонус.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК
возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
Опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги