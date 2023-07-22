https://ria.ru/20230722/mest-1885691649.html

В Крыму назвали угрозы Зеленского ударить по мосту мерзкой местью

В Крыму назвали угрозы Зеленского ударить по мосту мерзкой местью - РИА Новости, 22.07.2023

В Крыму назвали угрозы Зеленского ударить по мосту мерзкой местью

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал заявление Владимира Зеленского по... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T15:55

2023-07-22T15:55

2023-07-22T15:55

специальная военная операция на украине

республика крым

владимир зеленский

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал заявление Владимира Зеленского по нейтрализации Крымского моста "мерзкой местью" крымчанам. Ранее Зеленский, выступая на форуме по безопасности в Аспене, назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована. "Зеленский, рассуждая о целях нейтрализации Крымского моста, в первую очередь подтверждает свою террористическую сущность и конечно мерзко мстит крымчанам за их волеизъявление в 2014 году жить и развиваться с Россией", - сказал Шонус РИА Новости. По его мнению, эти заявления, нацеленные на срыв курортного сезона в Крыму, только вызывают у крымчан гнев и желание наказать террористов. "Наказать их жёстче, обезвредить врага", - сказал Шонус. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.

https://ria.ru/20230722/shok-1885659495.html

https://ria.ru/20230722/trevoga-1885626680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, владимир зеленский, украина, политика