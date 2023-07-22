https://ria.ru/20230722/medvedev-1885631870.html
Медведев вспомнил песню American Idiot после шутки Байдена
Медведев вспомнил песню American Idiot после шутки Байдена - РИА Новости, 22.07.2023
Медведев вспомнил песню American Idiot после шутки Байдена
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев вспомнил популярную песню American Idiot американской рок-группы Green Day после того, как президент США Джо Байден... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T03:13
2023-07-22T03:13
2023-07-22T05:16
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев вспомнил популярную песню American Idiot американской рок-группы Green Day после того, как президент США Джо Байден пошутил, что является искусственным интеллектом.American Idiot — седьмой студийный альбом американской рок-группы Green Day, выпущенный 21 сентября 2004 года на лейбле Reprise Records. В альбом входит одноименная песня, ставшая фирменным хитом группы."Когда вы слушаете хит Green Day из одноименного альбома 2004 года, становится понятно, что имел в виду "сонный Джо" (Байден - ред.), говоря, что он является искусственным интеллектом", - написал Медведев в Twitter. В пятницу Байден во время выступления в Белом доме перед мероприятием на соответствующую тематику в шутку назвал себя искусственным интеллектом. Журналисты встретили слова американского лидера смехом.
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россия, сша, джо байден, дмитрий медведев, green day
Россия, США, Джо Байден, Дмитрий Медведев, Green Day
Медведев вспомнил песню American Idiot после шутки Байдена
Медведев вспомнил песню American Idiot рок-группы Green Day после шутки Байдена про ИИ