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"Нанесет удар". Офицер НАТО предупредил ВСУ о следующем маневре Путина
"Нанесет удар". Офицер НАТО предупредил ВСУ о следующем маневре Путина - РИА Новости, 22.07.2023
"Нанесет удар". Офицер НАТО предупредил ВСУ о следующем маневре Путина
Контратака российской армии на востоке Украины нанесет удар по ВСУ и остановит их наступление, пишет отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для... РИА Новости, 22.07.2023
2023-07-22T09:10
2023-07-22T09:10
2023-07-22T09:10
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Контратака российской армии на востоке Украины нанесет удар по ВСУ и остановит их наступление, пишет отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive."С начала июня ВСУ начали широкомасштабное контрнаступление в Донбассе и на юге Украины. В ответ на это российские войска организовали мощную и масштабную оборону, которая замедлила продвижение украинских бригад, оснащенных западным оружием", — говорится в материале.По словам эксперта, если президент России Владимир Путин отдаст приказ стотысячной ударной группе российских военных контратаковать ВСУ на востоке, то это нанесет удар по украинцам и остановит их наступление на линии соприкосновения.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Как констатировал 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
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в мире, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Нанесет удар". Офицер НАТО предупредил ВСУ о следующем маневре Путина
Офицер НАТО Атламазоглу: контратака российской армии ударит по ВСУ и остановит наступление